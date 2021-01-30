Договор СНВ-3 продлён до 2026 года: Путин утвердил закон

В Кремле сообщили о продлении срока действия СНВ-3 на пять лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Таким образом, срок действия соглашения продлится до 2026 года.

Ранее разговор, касающийся продления срока действия договора СНВ-3, провели лидеры РФ и США. Политики в ходе телефонной беседы выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении ДСНВ, подчёркивали в Кремле.

Напомним, что соглашение между двумя странами вступило в силу 5 февраля 2011 года.

Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы. Администрация предыдущего лидера США считала, что данное соглашение невыгодно. Дональд Трамп заявлял о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая.