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Договор СНВ-3 продлён до 2026 года: Путин утвердил закон
30 января 2021, 00:45 • 27 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет. Ранее президенты США и России обсудили продление срока действия соглашения.
В Кремле сообщили о продлении срока действия СНВ-3 на пять лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Таким образом, срок действия соглашения продлится до 2026 года.
Ранее разговор, касающийся продления срока действия договора СНВ-3, провели лидеры РФ и США. Политики в ходе телефонной беседы выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении ДСНВ, подчёркивали в Кремле.
Напомним, что соглашение между двумя странами вступило в силу 5 февраля 2011 года.
Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы. Администрация предыдущего лидера США считала, что данное соглашение невыгодно. Дональд Трамп заявлял о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая.
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