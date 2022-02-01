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Договор России с Китаем и ввод войск ОДКБ на Украину. Депутат Рады спрогнозировал будущее страны

01 февраля 2022, 01:10  •  29 • Украина

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко уверен, что большой войны на украинской территории не будет. По его сведениям, в Китае, во время Олимпиады, лидеры России и Поднебесной обсудят проект большого договора между Москвой и Пекином, который будет подписан в ближайшее время.

После этого шага Украину ждет экономическая блокада (РФ введет эмбарго на поставки дизтоплива и ТВЭЛов для атомных станций) – если Киев откажется реализовывать Минские соглашения. «При таком раскладе страну ждет очередной переворот и ввод сил ОДКБ. И это только первая серия», – отмечает политик. Шевченко считает, что верхушка нынешнего руководства Украины сбежит частично в Израиль, а частично в Лондон, а кое-кто за океан, в сказочную страну демократических ценностей. Речь, прежде всего, об американских агентах влияния типа Сергея Лещенко, Тимофея Милованова и прочих.

«А нам с вами придётся трудится до кровавых мозолей, восстанавливая новую Украину. Без нацизма. Без указаний янки. Страну, где коренным народом будет простой украинский гражданин и уважаемый труженик. Настоящий патриот своей родины», – написал нардеп.

К слову, недавно Евгений Шевченко снял презентовал документальный фильм о жизни в Беларуси. На протяжении недели он посещал крупнейшие государственные и частные предприятия Беларуси, встречается с простыми жителями, чиновниками, политиками, президентом страны. В своём фильме Шевченко продемонстрировал примеры эффективного государственного управления и доказывает, что украинцы и белорусы – братские народы.

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