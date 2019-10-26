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Договор Путина и Эрдогана соблюдается: Генсек ООН подтвердил прекращение огня на севере Сирии

26 октября 2019, 20:09  •  76 • Политика
Договор Путина и Эрдогана работает. В ООН констатировали отсутствие новых столкновений на севере Сирии. "Я счастлив", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что его организация не зафиксировала новых боевых столкновений между турецкими военными и курдами на севере Сирии после заключённых в Сочи договорённостей между главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Глава международной организации порадовался данному обстоятельству.
Чтобы добиться такого результата, президенты России и Турции вели напряжённые переговоры на протяжении порядка 6 часов. Их результатом стало соглашение о том, что турецкие военные прекращают операцию против курдов на севере Сирии, а российская военная полиция берёт регион под свой контроль. Российский лидер назвал достигнутые договорённости судьбоносными.
"Я счастлив, что сейчас нам не поступает никаких данных о новой эскалации напряжённости или о конфликтах на северо-востоке Сирии", - цитирует ТАСС слова генсека ООН.
Напомним, что турецкая военная операция против сирийских курдов началась сразу после того, как США бросили последних, выведя свои войска из региона. Попытки Вашингтона надавить на Анкару угрозами экономических санкций с целью прекращения боевых действий против курдов к успеху не привели. Прекращение огня произошло лишь после разговора Путина и Эрдогана.

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