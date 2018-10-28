Договор о ракетах: США задали России вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США передали российской стороне список вопросов по исполнению Москвой обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В интервью телеканалу «Россия 1» глава МИД РФ отметил, что переданы вопросы были всего лишь за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора.

«Американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали – в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора»,

– подчеркнул Лавров.

По словам главы МИДа, список вопросов был направлен в Минобороны и другие ведомства. Специалисты должны были изучить претензии Вашингтона и разработать ответы.

Лавров подчеркнул, что не является специалистом «в этом вопросе», но удивился тому, что предельно подробный документ был передан Москве лишь за пару дней до выступления Трампа, на котором американский лидер объявил о выходе США из ДРСМД.

По словам российского министра, это не способствует «устойчивому диалогу и предсказуемости». Он добавил, что США должны подтвердить свои обвинения в адрес России спутниковыми снимками. Напомним, Вашингтон заявляет, что Россия в нарушение ДРСМД испытывала ракету 9М729 и дальность испытаний была нелегальной.

«Если они уверены, что мы нарушили дальность, значит, засекли со спутников. Пусть покажут, чтобы мы поняли, о чем они ведут речь»,

— подчеркнул министр.

Лавров заявил, что если США решили выйти из ДРСМД, то должны сообщить, что намерены делать в области контроля над вооружением, поскольку бесконтрольность в этом случае недопустима. Глава МИДа добавил, что Россия высказала свои аргументы, поэтому Вашингтон должен их учитывать.

По словам министра, обсуждение ситуации в Кремле прошло спокойно и без выяснений обстоятельств «кто первый начал». Он добавил, что условия принятия Трампом решения о выходе Москве неизвестны, но на него могли повлиять как советник по нацбезопасности Джон Болтон, прилетавший в Москву, так и министр обороны США Джеймс Мэттис или госсекретарь Майк Помпео.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности в 1987 году подписали американский и советский президенты Рональд Рейган и Михаил Горбачев. В СМИ СССР договор называли «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, США — 846 ракет. После более чем 20 лет тишины США обвинили Россию в нарушении договора — это сделал американский президент Барак Обама в 2014 году.

22 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению американского президента, Россия нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД.

Президент России Владимир Путин заявил, что если США отправят в Европу ракеты средней и меньшей дальности, то Москва, «естественно, должна будет ответить зеркально». По словам Путина, европейские страны, которые согласятся разместить у себя американские ракеты, ставят под угрозу собственные интересы в случае ракетного удара. Он добавил, что Россия сможет ответить на брошенный вызов «быстро и эффективно».

Вопрос о ДРСМД глава России собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом на грядущей встрече в Париже. Во всяком случае, Путин выразил надежду на диалог — в столицу Франции оба лидера прибудут на памятные мероприятия 11 ноября в честь 100-летней годовщины окончания Первой Мировой войны.