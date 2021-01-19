Договор между ЕС с Великобританией не стал победой, но позволил избежать многих проблем

Символом торговой сделки между Великобритании с Европейским Союзом в канун Рождества стал сияющий Борис Джонсон с поднятыми вверх большими пальцами. Не было никаких праздничных фотографий его коллег с континента.

Окончание драмы брекзита должно позволить британцам вернуться в более комфортную политическую атмосферу и заняться другими проблемами. Достижение соглашения само по себе является победой для Великобритании. Избежав выхода «без сделки», удалось спасти экономику от долгосрочного шока, который мог бы стоить 3% валового внутреннего продукта. Даже Найджел Фарадж остался доволен.

У ЕС, для которого потенциальные потери оказались сравнительно меньшими, поводов для радости еще меньше. Затраты на выход без сделки для блока были бы относительно управляемыми, примерно на уровне 0,5% от потенциального объема производства. Также трудно воспринимать выход крупного государства-члена как победу, как бы ни были шатки исторические отношения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об «облегчении» и «тихом удовлетворении», объявив о заключении договора, в то время как ее главный переговорщик Мишель Барнье повторил свое мнение о брекзите, который он считает «проигрышем для обеих сторон».

Тем не менее, пока официальные лица в Париже, Берлине и других местах изучают торговое соглашение, текст которого занял 1250 страниц, столицы ЕС должны понять, что первый этап брекзита завершился относительно неплохо для них. Эта сделка закрепляет беспошлинную, неквотируемую торговлю, что будет иметь большое значение для нескольких стран-членов. Новые сельскохозяйственные пошлины сильно ударят по Ирландии, учитывая, что 40% ее агропродовольственного экспорта идет в Великобританию, крупнейшего торгового партнера. Тарифы обойдутся Германии в 8,2 миллиарда евро, а Франции - в 3,6 миллиарда евро.

В то время как уровень доступа к единому рынку ЕС, насчитывающему 450 миллионов человек, беспрецедентен для страны, не являющейся членом ЕС, блок едва ли открыл шлюзы. Будут таможенные формы, регуляторные проверки и другие нетарифные барьеры. Сделка не распространяется на услуги, а это означает, что финансовая торговля и потоки данных находятся в руках Брюсселя. Французский лидер Эммануэль Макрон, для которого рыба стала символической красной линией брекзита, будет рад, что флот Великобритании возьмет только 25% нынешнего улова ЕС в британских водах, а не 80%, которые сначала требовал Джонсон. Британцам пришлось уступить.

Обеспечением соблюдения сделки теперь придется заниматься Фон дер Ляйен, для которой эта задача будет приоритетной. Защита единого рынка являлась ключевым моментом для ЕС. Анализ временного соглашения, проведенный экспертами, показывает, как Великобритания и ЕС договорились поддерживать свои стандарты экологической, социальной, трудовой и налоговой прозрачности, чтобы убедиться, что они не подрывают друг друга. Наказание - это тарифы, подлежащие арбитражному разбирательству независимой коллегией. Это звучит скорее как утопия, но если этот механизм заработает, он станет разумным и эффективным сдерживающим фактором.

Перед Брюсселем и государствами-членами стоят сложные геополитические и стратегические вопросы. Брекзит перерисовывает карту европейской мощи, вдвое сокращая число постоянных мест ЕС в Совете Безопасности ООН и сокращая 40% военного потенциала блока. Он на 14% сокращает ВВП ЕС и лишает его более чем $100 миллиардов бюджетных ресурсов.

В то же время уход одного из наименее энергичных интеграторов ЕС — страны, инстинктивно выступающей против углубления Союза, — это возможность создать более амбициозный и напористый блок, заслуживающий места за столом сверхдержав наряду с США и Китаем. Трудно поверить, что новый чрезвычайный фонд ЕС в размере $859 миллиардов на борьбу с Covid-19, историческое соглашение о финансовых трансфертах от более богатых государств-членов к их менее удачливым странам-партнерам, был бы возможен при участии в обсуждении Лондона.

Не только Джонсон и его сторонники хотят «вернуть контроль». ЕС также хочет создать более суверенный блок, который будет менее зависим от других (а именно от США) в плане своей безопасности и процветания. Важным испытанием станет то, как блок будет отстаивать себя со своим соседом из Великобритании, чье собственное видение суверенитета, похоже, сводится к желанию избежать надоедливых правил ЕС. Предыдущая угроза Джонсона разорвать сделку, включая соглашение о «мягкой» ирландской границе, указывает на потенциальные подводные камни. Наличие торговой сделки не восстановит доверие в одночасье, но это помогает.

Никто не ожидает внезапного нового рассвета в отношениях между ЕС и Великобританией. Но соглашение позволяет избежать худшего и более тяжелого исхода, позволяя блоку контролировать и ограничивать недобросовестную конкуренцию со стороны британцев и обеспечивая путь к большему сотрудничеству. Иногда наименее плохой вариант – это все, что есть.