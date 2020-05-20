Договор для выхода из застоя: Востоковед предложил российско-японский компромисс по Курилам

Японская сторона не намерена отказываться от притязаний на Курильские острова. Ситуацию прокомментировал "ПолитЭксперту" востоковед Дмитрий Стрельцов.

Востоковед указал на застой в российско-японских отношениях из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах. Японцы постепенно утрачивают иллюзии относительно возможности получения островов.

Кроме того, в условиях пандемии Токио беспокоит больше внутренняя обстановка в стране, а не на мировой арене. Не стоит забывать и о планах премьера Синдзо Абэ уйти в отставку в 2021 году.

Сейчас существует только один компромиссный вариант, который заключается в подписании промежуточного договора об основах двухстороннего соглашения. Его можно назвать "мирным договором" или "договором о дружбе".

"Но это договор, который бы просто определял наши отношения на длительную перспективу, проводил правовую базу долгосрочную. И уже на более позднем этапе можно было бы решать вопрос о линии прохождения границы", - считает эксперт.

В 2019 году в ежегодном докладе о дипломатических взаимоотношениях значилась, что Токио хочет решить территориальный спор и заключить мирный договор с Россией. В этом же году говорится о том, что вопрос о мирном договоре можно поднимать только после урегулирования вопроса Курил, передаёт телеканал "360".