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Договор для выхода из застоя: Востоковед предложил российско-японский компромисс по Курилам
20 мая 2020, 12:55 • 148 • Политика
Востоковед предложил российско-японский компромисс по Курилам, который заключается в подписании промежуточного договора о дружбе. Это должно позволить вывести переговорный процесс из застоя.
Японская сторона не намерена отказываться от притязаний на Курильские острова. Ситуацию прокомментировал "ПолитЭксперту" востоковед Дмитрий Стрельцов.
Востоковед указал на застой в российско-японских отношениях из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах. Японцы постепенно утрачивают иллюзии относительно возможности получения островов.
Кроме того, в условиях пандемии Токио беспокоит больше внутренняя обстановка в стране, а не на мировой арене. Не стоит забывать и о планах премьера Синдзо Абэ уйти в отставку в 2021 году.
Сейчас существует только один компромиссный вариант, который заключается в подписании промежуточного договора об основах двухстороннего соглашения. Его можно назвать "мирным договором" или "договором о дружбе".
"Но это договор, который бы просто определял наши отношения на длительную перспективу, проводил правовую базу долгосрочную. И уже на более позднем этапе можно было бы решать вопрос о линии прохождения границы", - считает эксперт.
В 2019 году в ежегодном докладе о дипломатических взаимоотношениях значилась, что Токио хочет решить территориальный спор и заключить мирный договор с Россией. В этом же году говорится о том, что вопрос о мирном договоре можно поднимать только после урегулирования вопроса Курил, передаёт телеканал "360".
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