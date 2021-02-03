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«Договор будет действовать без каких-либо изменений»: МИД России сообщил о продлении СНВ-III

03 февраля 2021, 19:15  •  124 • В мире
В среду, 3 февраля, Россия и США произвели обмен нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для пролонгации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Таким образом, соглашение о продлении СНВ-III на пять лет вступило в силу. Как отметили в МИД РФ, в договор не вносились какие-либо изменения или дополнения. В ведомстве подчеркнули, что такой шаг обеспечил «сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности».
 
РИА Новости © Министерство обороны РФ
 

Министерство иностранных дел России сообщило о вступлении в силу соглашения о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). В ведомстве указали, что с посольством США состоялся обмен нотами о завершении соответствующих внутренних процедур.

«Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года. Ключевое значение для достижения этой договорённости имел телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джо Байденом 26 января», — говорится в заявлении.

Напомним, 26 января также стало известно, что между Москвой и Вашингтоном произошёл обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению СНВ-III. 29 января президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении договора.

Как подчеркнули российские дипломаты, продление договора СНВ обеспечило «сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности» и международной безопасности с учётом особой ответственности двух крупнейших ядерных держав.

«Принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов», — подчеркнули в МИД.

Российские дипломаты рассчитывают, что договорённость по СНВ-III c Вашингтоном позволит преодолеть тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения, которая преобладала в последние годы в политике США.

«Потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире. Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы», — констатировали в МИД.

  • Запуск баллистической ракеты «Сармат»
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

В свою очередь, госсекретарь Соединённых Штатов Америки Тони Блинкен отметил, что продление СНВ-III укрепляет безопасность США, их союзников и всего мира: «Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас».

Кроме того, в НАТО приветствовали пролонгацию договора.

«Союзники по НАТО считают, что договор способствует международной стабильности», — говорится в заявлении организации.

СНВ-III

Изначально документ был подписан в Праге 8 апреля 2010 года Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, которые на тот момент занимали посты президентов России и США соответственно. Рассчитанное на десять лет соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года.

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Договор распространяется на существующие типы тяжёлых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки этих ракет.

Согласно документу, через семь лет с момента вступления в силу (к 5 февраля 2018-го) и в дальнейшем на вооружении стран-участниц должно находиться не более 700 развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Суммарное количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 800 единиц, а общее число развёрнутых ядерных боезарядов — 1550 штук.

Действие договора устанавливает ограничения и предельные уровни СНВ. Соглашение включает положения о размещении, инспектировании, переоборудовании и ликвидации таких вооружений. Также документ регламентирует информационный обмен, использование национальных технических средств контроля и сотрудничество с третьими странами.

Москва неоднократно заявляла о готовности продлить соглашение, однако Вашингтон не сообщал о своём окончательном решении относительно судьбы документа. По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, администрация экс-президента США Дональда Трампа выдвигала неприемлемые условия по ДСНВ, что завело в тупик двусторонние консультации по этому вопросу.

В частности, США предлагали продлить договор при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран. Как отмечал замглавы МИД России Сергей Рябков, такое предложение неприемлемо.

При этом после инаугурации Джо Байдена пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что новая администрация США выступает за продление СНВ-III на пять лет — максимально возможный срок. 

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