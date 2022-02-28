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Договариваться о мире с Россией прилетел глава Минобороны Украины: Известен полный состав делегации
28 февраля 2022, 13:45 • 393 • Политика
Стал известен полный состав украинской делегации, прибывшей в Белоруссию договариваться с Россией о мире. Среди них в том числе и министр обороны Украины Алексей Резников.
Украинская делегация всё же прибыла в Белоруссию на переговоры с Россией. Прилетели на вертолётах. Так что теперь стало известно о том, кто в составе украинской делегации?
Sputnik Беларусь публикует полный список её представителей. Как выяснилось, договариваться с русским о мире прилетел председатель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также глава минобороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, а министерство иностранных дел Незалежной представляет замминистра Николай Точицкий.
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