Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу

В Вене три дня продолжались переговоры по газу между Россией и Украиной. Они начались в четверг, 26 декабря, продлились "до самой ночи" пятницы, 27 декабря, и возобновились в субботу, 28 декабря. В итоге украинский кабмин всё-таки одобрил подписание с "Газпромом" мирового соглашения.

Ранее стороны заключили предварительное соглашение, согласно которому "Газпром" выплачивает "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по иску Стокгольмского арбитража, а в обмен Киев отказывается от всех остальных претензий и заключает новый договор на транзит. В пятницу, 27 декабря, Украина подтвердила, что все деньги были перечислены.

На переговорах в Вене стороны должны были финализировать последние детали договорённостей, однако процесс внезапно затянулся. Переговоры продолжались три дня кряду