Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Быстрее "гиперзвука": Российские ракеты "Кинжал" и "Цир...
"Сколько "распиливают" прямо сейчас?": Довольному выплатой &...
Российских военных вооружат "Удавом": Новейший пистолет начнёт поступа...
Налоги по-русски: кто не спрятался, тот и виноват
Главная / Политика

Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу

29 декабря 2019, 07:54  •  185 • Политика
Россия и Украина три дня вели переговоры по газу в Вене. В итоге украинский кабмин всё-таки одобрил подписание с "Газпромом" мирового соглашения.
В Вене три дня продолжались переговоры по газу между Россией и Украиной. Они начались в четверг, 26 декабря, продлились "до самой ночи" пятницы, 27 декабря, и возобновились в субботу, 28 декабря. В итоге украинский кабмин всё-таки одобрил подписание с "Газпромом" мирового соглашения.
Ранее стороны заключили предварительное соглашение, согласно которому "Газпром" выплачивает "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по иску Стокгольмского арбитража, а в обмен Киев отказывается от всех остальных претензий и заключает новый договор на транзит. В пятницу, 27 декабря, Украина подтвердила, что все деньги были перечислены.
На переговорах в Вене стороны должны были финализировать последние детали договорённостей, однако процесс внезапно затянулся. Переговоры продолжались три дня кряду
"Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом", - сообщил, наконец, в субботу вечером Владимир Соловьёв в своём tg-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



185
Источник
Похожие новости
28 декабря 2019, 22:09
"Грязное пятно": Сенатор объяснил жёсткие слова Путина о польском после-антисемите
28 декабря 2019, 18:54
Отказавшему России в праве на Причерноморье мэру Херсона напомнили о новороссах
29 декабря 2019, 01:24
Быстрее "гиперзвука": Российские ракеты "Кинжал" и "Циркон" начнут летать ещё быстрее, обещает Минобороны
29 декабря 2019, 04:39
Путин подписал закон о регулировании сферы электронной подписи
28 декабря 2019, 15:39
"Не марионеткам, а посредникам": Американский дипломат по-своему решил вопрос границы на Донбассе
28 декабря 2019, 15:39
Германия оставила Украину без военной помощи: Глава МИД Незалежной побежал жаловаться СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2019, 01:24
"Мы выполняем обязательства": В РАН озвучили свой прогноз по запуску "...
29 декабря 2019, 04:39
"Не оставили надежд": Пушков оценил санкции США по "Северному потоку -...
29 декабря 2019, 01:24
Быстрее "гиперзвука": Российские ракеты "Кинжал" и "Циркон&q...
29 декабря 2019, 01:09
Трёх экс-беркутовцев освободили из-под стражи по делу о «евромайдане»
29 декабря 2019, 01:24
Россия добилась перелома на европейском фронте (Руслан Осташко. Итоги года)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
24 декабря 2019, 04:24
Что мы сделаем с Прибалтикой в случае войны
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
27 декабря 2019, 07:09
"Обратка уже включилась": Сатановский о запоздалой реакции МИД Польши на слова Путина
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал условие
27 декабря 2019, 07:09
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.