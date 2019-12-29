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Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
29 декабря 2019, 07:54 • 185 • Политика
Россия и Украина три дня вели переговоры по газу в Вене. В итоге украинский кабмин всё-таки одобрил подписание с "Газпромом" мирового соглашения.
В Вене три дня продолжались переговоры по газу между Россией и Украиной. Они начались в четверг, 26 декабря, продлились "до самой ночи" пятницы, 27 декабря, и возобновились в субботу, 28 декабря. В итоге украинский кабмин всё-таки одобрил подписание с "Газпромом" мирового соглашения.
Ранее стороны заключили предварительное соглашение, согласно которому "Газпром" выплачивает "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по иску Стокгольмского арбитража, а в обмен Киев отказывается от всех остальных претензий и заключает новый договор на транзит. В пятницу, 27 декабря, Украина подтвердила, что все деньги были перечислены.
На переговорах в Вене стороны должны были финализировать последние детали договорённостей, однако процесс внезапно затянулся. Переговоры продолжались три дня кряду
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