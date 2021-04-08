Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
Главная / Политика

"Догоняйте": МИД России ответил США шуткой на слова об Украине

08 апреля 2021, 14:00  •  166 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Отечественные дипломаты дали непонятливому Пентагону совет
В России с иронией ответили на заявление из США по Украине. Тонко и недвусмысленно пошутило Министерство иностранных дел.
Причиной стали слова представителя Пентагона Джона Кирби о ситуации на границе РФ с Незалежной. Американскому военному ведомству дали совет.
Такую реакцию вызвало заявление сотрудника Минобороны США, что "полностью не понятно, что там делают россияне" . В МИД РФ были кратки.
Отечественные дипломаты написали в телеграм-канале, что им как раз "давно полностью понятно", что американцам "полностью многое не понятно". И в заключение порекомендовали: "Догоняйте".
Ранее стало известно, что пять западных стран выступили с обвинением России. США, Великобританию, Канаду, Литву и Польшу беспокоит стягивание военных к украинским границам.
Накануне поступила информация о поставках оружия на Украину Пентагоном. Представитель американского военного ведомства Джон Кирбисообщил, что США фиксируют увеличение численности российских войск в Крыму и у границ РФ с двумя странами на юго-востоке и повышение военной мощи Незалежной должно снизить напряжение в регионе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



166
Источник
Похожие новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой
08 апреля 2021, 06:40
"Обсудили, повздыхали, ручками развели": Русские указали на абсурд в антироссийской встрече Запада
08 апреля 2021, 06:40
США вводят два пакета санкций против "Севпотока – 2". Русские смеются: "А чё там в книге Гиннеса?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гара...
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2021, 16:30
"Путин даёт отпор задирам в НАТО - да как он смеет?" Британцы предсказали незавидную участь Украине
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
03 апреля 2021, 02:55
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент" - Антипов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.