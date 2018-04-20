«Догнать Россию фактически невозможно»: каким потенциалом обладают американские разработки по гиперзвуку

Пентагон выделяет почти $1 млрд на создание гиперзвукового ракетного комплекса для американских ВВС. Разработками займётся оборонная компания Lockheed Martin. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США. Ранее в Соединённых Штатах не раз заявляли об опасениях в связи с лидерством России в области гиперзвука. Особую обеспокоенность Вашингтона вызвали системы «Кинжал» и «Авангард», представленные 1 марта 2018 года президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию. RT выяснял, смогут ли новейшие американские разработки конкурировать с современным российским оружием.

Новая попытка

Военно-воздушные силы США выделят почти $1 млрд на разработку гиперзвуковой ракетной системы, сообщила накануне пресс-служба американских ВВС. Подрядчиком выступит оборонная корпорация Lockheed Martin.

Сроки готовности тестовых образцов пока не объявлены. Сумма контракта также может измениться, уточнила представитель ВВС США Энн Стефанек. Основная цель сотрудничества с Lockheed — «ускорение исследований и разработок в области гиперзвука».

Гиперзвуком принято считать сверхзвуковую скорость, превышающую пять чисел Маха, или около 6000 км/ч.

Договор с Lockheed Martin — далеко не первая инвестиция ВВС США в гиперзвуковые разработки. С 2015 года контракты на создание такой ракетной системы уже получали та же компания Lockheed Martin и ещё один американский оборонный гигант — Raytheon.

Деньги выделялись в рамках программы Tactical Boost Glide — совместного проекта ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны (DARPA).

В 2016 году сообщалось о выделении Lockheed Martin $146 млн на работы по проекту. По сведениям DARPA, ожидается, что опытный образец будет создан в 2022—2023 годах. Одновременно ВВС США и DARPA совместно разрабатывают гиперзвуковое оружие с воздушно-реактивным двигателем. В 2016 году контракт на $174,7 млн в рамках проекта получил Raytheon.

Разговоры об ускоренных темпах разработки гиперзвукового оружия в США идут ещё со времён возникновения концепции «быстрого глобального удара», о которой говорили в администрации Джорджа Буша — младшего. Тогда о своих планах по гиперзвуку объявили все рода войск. На суше это была система AHW, на море — ракета ArcLight, а в воздухе — комплекс Falcon HTV-2. Впрочем, до лётных испытаний дошли лишь AHW и HTV-2. Армейская гиперзвуковая система была успешно испытана в 2011 году. Но уже в 2014-м, на следующем этапе тестирования, возникли проблемы. Испытания аппарата HTV-2 в 2010—2011 годах также прошли неудачно.

«Барьер в 5000 км/ч у американцев преодолела только ракета X-51 Waverider», — отметил в беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Относительно успешные испытания этой разработки компании Boeing прошли в 2013 году.

Старт ракеты «Минотавр-IV» в рамках испытаний гиперзвукового комплекса Falcon HTV-2

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«Американцы по этому проекту заявляли, что первый тестовый полёт состоится в 2020-х годах, однако после сообщений о наличии у нас такого вооружения сроки сдвинулись на 2019-й год», — рассказал эксперт.

Помимо ракетных систем, американские оборонные компании разрабатывают также ударные и разведывательные гиперзвуковые беспилотники. Так, в начале апреля NASA выделило Lockheed Martin $247,5 млн на строительство нового гиперзвукового самолёта. Ещё одна разработка компании — ударно-разведывательный беспилотник SR-72, опытный образец которого планируют представить к началу 2030-х годов. В свою очередь, компания Boeing на выставке Sky Tech в ОАЭ в 2018 году показала свою модель ударного гиперзвукового комплекса, не предоставив, однако, никаких технических данных по проекту.

«Вы не рассказываете — мы рассказываем. Вот и вся разница»: Симоньян дала интервью шведскому телеканалу SVT «Ближайший гиперзвуковой аппарат в виде ракеты у американцев может появиться ближе к 2025 году, а первый тестовый образец чего-то похожего на наш «Авангард» — к 2030 году», — считает Леонков.

Конец «глобального удара»

О серьёзных проблемах в разработке гиперзвукового оружия накануне заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

Выступая 18 апреля 2018 года на 34-м Космическом симпозиуме в городе Колорадо-Спрингс, американский военачальник признал, что прежние испытания гиперзвуковых комплексов США «были не вполне удачными». Хайтен отметил также, что Россия и Китай ведут успешные разработки в этой области.

Командующий Стратегическим командованием Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен

Reuters

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«Вы должны верить Владимиру Путину относительно всего, над чем, по его утверждению, он работает», — заявил американский генерал.

1 марта 2018 года российский президент в рамках послания Федеральному собранию представил общественности новейшие российские вооружения. Среди них были и разработки в области гиперзвука — авиационный ракетный комплекс «Кинжал», развивающий скорость свыше 10 000 км/ч, и грунтовой подвижный ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими блоками, которые могут лететь в два раза быстрее «Кинжала». Как сообщал Владимир Путин, «Кинжал» поступил на вооружение российских ВКС уже 1 декабря 2017 года. «Авангард» должен встать на боевое дежурство не позже 2019 года.

Ещё за месяц до выступления Путина, 30 января 2018 года, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва заявлял, что США «потеряли техническое превосходство в области гиперзвука». В свою очередь, 6 марта 2018 года заместитель министра обороны США по исследованиям и инженерно-техническим разработкам подчеркнул, что отныне гиперзвук — «главный технический приоритет для ведомства». В проекте военного бюджета США на 2019 год планируется увеличить финансирование разработок такого рода на 136% — до $256,7 млн.

«Мы идём вперёд — и по гиперзвуку, и по средствам ПВО и ПРО, — пояснил RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — Новые вооружения — это война технологий, война перспективных разработок. ОПК США, наш ОПК, ОПК ряда других развитых государств конкурируют друг с другом, в том числе за захват военных рынков».

По мнению Леонкова, беспокойство высших американских военных чиновников вызвано тем, что лидерство России кардинально меняет глобальный баланс сил и нарушает военные планы Соединённых Штатов.

«Сейчас все Вооружённые силы США переформируются под концепцию «быстрого глобального удара», — предположил эксперт.

Главный смысл этой концепции — разгромить противника в любой точке земного шара ещё до развёртывания им основных сил и средств. При этом, как отмечает Леонков, важную роль в исходе такой войны должна играть создаваемая США глобальная система ПРО, призванная защитить США. Однако, по словам того же генерала Джона Хайтена, в настоящее время США не способны обороняться от гиперзвукового оружия.

«Игра в доброго и злого следователя»: с чем связано условие Трампа по вводу новых антироссийских санкций «После того как 1 марта выступил наш президент, он фактически обнулил эту доктрину, сделал её бесполезной. Наши новые комплексы гарантированно преодолевают все системы ПРО и ПВО и гарантированно поражают территорию агрессора», — подчеркнул Леонков.

«Любят играть безнаказанно»

«Американцы, если знают, что по ним будет нанесён ответный удар, дальше не играют. Они любят играть безнаказанно», — утверждает Леонков.

По словам эксперта, неслучайно в российской военной доктрине говорится не об ответном, а об ответно-встречном ударе.

«У нас сейчас завершается развёртывание двух систем: контроля космического пространства и контроля ракетных пусков, что позволяет быстро вычислять агрессора и наносить по нему удары, ещё когда его ракеты находятся в воздухе», — отметил эксперт.

Возможность ответного удара, по мнению политолога, — лучшее средство сдерживания агрессии США, привыкших воевать со слабым противником без опасности для своей территории.

«Что касается угроз со стороны США, то в системах ПВО мы идём впереди американцев», — считает Александр Михайлов.

Так, российский комплекс ПВО и ПРО С-500, который должен поступить на вооружение ВКС России в 2020-х годах, предназначен в том числе и для борьбы с гиперзвуковыми целями.

Кроме того, по мнению Леонкова, Вашингтону будет сложно сравняться с Москвой и в плане ударных возможностей.

«Быстро догнать Россию будет очень сложно, фактически невозможно, — отметил эксперт. — Видя, что американцы будут развивать гиперзвуковые комплексы, мы тоже не будем стоять на месте».

Этот дисбаланс, по его словам, скажется и на политике США.

«В 2030 году эти комплексы у нас уже будут стоять на вооружении, а у них только приниматься на вооружение, и эти 12 лет, до 2030 года, американцам нужно будет вести себя так, чтобы не ввязаться в какую-то заварушку», — подчеркнул Леонков.

Пусковая установка ЗРС С-500 типа 77П6-1 на шасси МЗКТ-792911

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Эксперт отметил, что Россия ведёт «достаточно чёткую политику многополярного мира», а это значит, что спустя некоторое время гиперзвуковые комплексы, даже если они и появятся у США, уже не будут играть такую важную роль, какую могли бы играть сейчас.

«За это время такие комплексы могут появиться и у других стран, а кто-то обзаведётся и ядерным оружием, как Северная Корея», — заключил Леонков.