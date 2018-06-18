Догнать «Армату»: удастся ли Европе создать конкурента российскому танку

На оборонной выставке Eurosatory европейские производители представили несколько образцов новейшей бронетехники, в том числе два танка — средний MMBT и основной гибридный EMBT. По мнению западных СМИ, разработка этих боевых машин должна стать ответом на создание Россией «Арматы», а также повысить экспортный потенциал оборонной промышленности ЕС. Впрочем, опрошенные RT эксперты считают, что в ближайшее время европейцам не удастся создать боевую машину, которая составила бы достойную конкуренцию российскому танку.

На прошедшей в парижском пригороде Вильпент международной оружейной выставке Eurosatory были представлены образцы двух новых европейских танков. Как сообщает специализированное британское издание Jane's, разработка боевых машин — результат научно-производственной кооперации стран — участниц ЕС.

Испанская корпорация General Dynamics European Land Systems (GDELS) продемонстрировала средний танк MMBT (Medium Main Battle Tank), а франко-германская KNDS Group — основной танк EMBT (European Main Battle Tank).

GDELS — европейская корпорация со штаб-квартирой в Мадриде, подразделение американской General Dynamics Corporation. Помимо Испании, в Европе GDELS также присутствует в Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Румынии. KNDS Group была образована в 2015 году путём слияния активов французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann. Обе европейские компании специализируются на производстве бронетехники.

Видимые преимущества

Средний MMBT массой 42 тонны — непривычный для европейских армий танк. В 1970—1980-х годах местные вооружённые силы отказались от данного типа машин, сделав выбор в пользу основных боевых и колёсных танков. Масса современных западных гусеничных машин, как правило, превышает 50 тонн.

MMBT оснащён 120-миллиметровым гладкоствольным орудием, двумя пулемётами, автоматизированной системой управления огнём, тепловизором и лазерным дальномером.

Как заявил в комментарии Jane's топ-менеджер GDELS Мануэль Серрано, представленный на выставке средний танк должен прежде всего удовлетворить запросы армий азиатских стран. Основными преимуществами MMBT он назвал невысокие расходы на эксплуатацию и возможность перебрасывать подобные машины на транспортных самолётах A400M и C-17.

«Думаю, за основу для MMBT был взят шведский лёгкий танк CV90120, однако на европейском театре военных действий такая машина бесполезна. Скорее всего, она пойдёт на экспорт, возможно, в те страны, которые эксплуатируют американские средние танки М48 или М60», — отметил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Эксперт добавил, что, на его взгляд, гораздо больший интерес вызывают попытки французских и немецких инженеров создать основной танк. О характеристиках EMBT, представленного на Eurosatory, известно немного.

На сайте одного из производителей — Nexter Defense Systems — говорится, что выставочный образец — это продукт скрещивания немецкого танка Leopard 2A7 и французского Leclerc.

Французский танк Leclerc

Reuters

От Leopard 2A7 EMBT получил корпус, двигатель и шасси, а от Leclerc — лёгкую башню, гладкоствольную пушку CN-120-26, систему управления огнём и комплекс автоматического заряжания.

«Выгода гибридной машины заключается в очень больших возможностях шасси Leopard, которые могут перевозить до 68 тонн, и в лёгкости орудийной башни Leclerс», — рассказал в интервью изданию l'Opinion глава производственных программ Nexter Defense Systems Франсуа Грошани.

В марте прошлого года начальник Главного управления вооружений Министерства обороны Франции Лоран Колле-Бийон сообщил, что совместные работы над новым танком для армий двух государств должны завершиться к 2030 году.

«Примитивное скрещивание»

Leopard 2A7 и Leclerс считаются одними из самых высокотехнологичных танков в мире. Несмотря на внешнее сходство (приплюснутая башня, калибр пушек, усиленная лобовая броня), модели имеют массу принципиальных отличий.

Leopard 2 — более тяжёлая машина (от 63 до 68 тонн) с экипажем четыре человека. В свою очередь, Leclerс — единственный западноевропейский танк, оснащённый автоматом заряжания боеприпасов. Это позволило уменьшить численность экипажа до трёх человек и облегчить конструкцию танка (54—58 тонн).

Основные преимущества немецкой машины заключаются в мощном дизельном двигателе MB 873 и надёжной трансмиссии. Достоинства французского танка в высоком уровне активной защиты и в автоматизации процессов управления.

В то же время обе машины не лишены существенных недостатков. Так, за 30 лет модернизации Leopard 2 набрал «лишний вес», который значительно ухудшил его транспортабельность и мобильность на местности. Главными проблемами Leclerс специалисты называют большой расход топлива, не очень надёжную электронику и высокую цену.

«Нужно понимать, что Leopard 2 и Leclerс — это две совершенно разные машины. Невозможно создать новый танк путём их столь примитивного скрещивания. Опытный образец, который был представлен в Вильпенте, — лишь одна из проработок того танка будущего, о котором постоянно говорится. В серийное производство EMBT однозначно не пойдёт», — отметил Суворов.

Неудачные попытки

Как отмечает BBC, Европа впервые с окончания холодной войны разрабатывает танки нового поколения. В 1990-е и 2000-е годы США и ведущие государства ЕС в несколько раз сократили парк боевых машин, сосредоточившись на модернизации оставшихся на вооружении образцов.

В зарубежной прессе, в частности в материалах того же Jane's и немецкого издания Stern, встречается мнение, что работы по франко-германскому танку, стартовавшие в 2015 году, — попытка Парижа и Берлина угнаться за российским танком Т-14 «Армата». На фоне ухудшения отношений с Москвой кооперация европейцев выглядит как стремление дать адекватный ответ на появление новых видов оружия в российской армии.

Немецкий танк Leopard 2

© Philipp Schulze

Согласно заявленным Уралвагонзаводом характеристикам, «Армата» действительно должна превзойти всех существующих конкурентов.

Преимущества Т-14 — мощная 125-миллиметровая пушка, превосходные ходовые качества, необитаемая башня и высокий уровень защищённости экипажа. Танкисты размещаются в бронекапсуле, а установленный на «Армате» комплекс активной защиты «Афганит» способен перехватывать любые боеприпасы.

Западные СМИ не сомневаются в способности оборонной отрасли Европы создать новые высокотехнологичные танки. Однако журналисты указывают на серьёзные проблемы существующей военной техники, которые не могут решить на протяжении последних лет в том числе Германия и Франция.

Согласно февральскому отчёту уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса, в боеспособном состоянии находятся менее половины стоящих на вооружении Leopard 2. По данным французских СМИ, в прошлом году парк Leclerс был исправен только на 65%.

Российский танк Т-14

globallookpress.com

© Kremlin Pool

Как пояснил Суворов, ещё во времена холодной войны ведущие державы НАТО регулярно пытались создать основной танк, но каждый раз они терпели неудачу. Эксперт полагает, что заявленные планы Франции и Германии по совместной разработке боевой машины также закончатся безрезультатно.