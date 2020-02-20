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Догадки конспирологов о заборе Путина наглядно разбил журналист кремлёвского пула
20 февраля 2020, 17:09 • 76 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов разбил догадки конспирологов, которые увидели в стеклянном заборе какие-то страхи Владимира Путина. Журналист наглядно, на видео продемонстрировал, как вёл себя президент, опровергнув любые инсинуации на этот счёт.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов разбил любые измышления конспирологов насчёт страхов президента России Владимира Путина, которые они якобы узрели в стеклянном заборе возле памятника Анатолию Собчаку, куда накануне приезжал президент.
Смирнов отметил, что ни он, ни люди, работающие в окружении Путина, не знают технический смысл этого забора, но "есть те, кто за это отвечает и кто в этом понимает намного лучше". Журналист подчеркнул, что делать конспирологические выводы о том, что Путин чего-то боится, — неправильно. Журналист в своём Telegram-канале выложил видео, где отчётливо видно, что после возложения цветов к памятнику президент "пошел к стоящей на открытом перекрестке толпе людей и спокойно с ними общался минут десять".
Он также напомнил, что во время любых своих поездок в любые города Путин очень часто общается с людьми, ни от кого не прячась.
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