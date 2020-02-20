Догадки конспирологов о заборе Путина наглядно разбил журналист кремлёвского пула

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов разбил любые измышления конспирологов насчёт страхов президента России Владимира Путина, которые они якобы узрели в стеклянном заборе возле памятника Анатолию Собчаку, куда накануне приезжал президент.

Смирнов отметил, что ни он, ни люди, работающие в окружении Путина, не знают технический смысл этого забора, но "есть те, кто за это отвечает и кто в этом понимает намного лучше". Журналист подчеркнул, что делать конспирологические выводы о том, что Путин чего-то боится, — неправильно. Журналист в своём Telegram-канале выложил видео, где отчётливо видно, что после возложения цветов к памятнику президент "пошел к стоящей на открытом перекрестке толпе людей и спокойно с ними общался минут десять".

"И на видео хорошо видно, где остался в этот момент этот самый забор", — подчеркнул Смирнов.

Он также напомнил, что во время любых своих поездок в любые города Путин очень часто общается с людьми, ни от кого не прячась.