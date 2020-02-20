Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Лучше я свою судьбу круто нарушу": Пугачёва назвала главную причину о...
Финансовая блокада Приднестровья усиливается
Кремль проанализирует информацию об увеличении числа уголовных дел против бизнес...
«Со мной будет веселее»: Сергей Шнуров может возглавить «Партию Роста» на выбора...
Главная / Политика

Догадки конспирологов о заборе Путина наглядно разбил журналист кремлёвского пула

20 февраля 2020, 17:09  •  76 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов разбил догадки конспирологов, которые увидели в стеклянном заборе какие-то страхи Владимира Путина. Журналист наглядно, на видео продемонстрировал, как вёл себя президент, опровергнув любые инсинуации на этот счёт.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов разбил любые измышления конспирологов насчёт страхов президента России Владимира Путина, которые они якобы узрели в стеклянном заборе возле памятника Анатолию Собчаку, куда накануне приезжал президент.
Смирнов отметил, что ни он, ни люди, работающие в окружении Путина, не знают технический смысл этого забора, но "есть те, кто за это отвечает и кто в этом понимает намного лучше". Журналист подчеркнул, что делать конспирологические выводы о том, что Путин чего-то боится, — неправильно. Журналист в своём Telegram-канале выложил видео, где отчётливо видно, что после возложения цветов к памятнику президент "пошел к стоящей на открытом перекрестке толпе людей и спокойно с ними общался минут десять".
"И на видео хорошо видно, где остался в этот момент этот самый забор", — подчеркнул Смирнов.
Он также напомнил, что во время любых своих поездок в любые города Путин очень часто общается с людьми, ни от кого не прячась.
"Ничего он не боится", — подытожил Смирнов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 18:24
Госдума обяжет ФСИН уведомлять об освобождении больных заключенных
20 февраля 2020, 10:39
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
20 февраля 2020, 15:09
Кремль проанализирует информацию об увеличении числа уголовных дел против бизнеса в России
20 февраля 2020, 17:09
"Волшебник изумрудного города" Сурков ушёл. У украинских "страшил" мозгов не прибавилось
20 февраля 2020, 17:09
Путин рассказал о миссии Мишустина в ФНС
20 февраля 2020, 17:09
Путин объяснил отставку правительства Медведева
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование просп...
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бо...
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила си...
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2020, 11:09
Россия ответит за Сирию: Убийство турецких солдат было посланием Кремлю
18 февраля 2020, 22:54
Что стоит за обострением в Донбассе
17 февраля 2020, 14:24
"Оскорбление российского народа": В бундестаге потребовали отказаться от развёртывания войск на границе с РФ
15 февраля 2020, 19:39
Путин вновь надавил на турецкие помидоры (Руслан Осташко)
14 февраля 2020, 07:54
Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"
18 февраля 2020, 00:09
"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ЧМ и стали объектом шуток
15 февраля 2020, 09:39
Облегчённый арсенал: на что будут способны российские БПЛА с новыми малогабаритными боеприпасами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.