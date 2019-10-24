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Доездился: С депутата Госдумы, устроившего ДТП с мотоциклистом, сняли неприкосновенность
24 октября 2019, 22:39 • 45 • Политика
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность за ДТП с мотоциклистом. Парламентарий сбил байкера и, как утверждается, скрылся с места происшествия.
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбуждённого против него административного дела. Парламентарий сбил мотоциклиста и, как утверждается, скрылся с места происшествия.
Инцидент произошёл ещё в июне этого года в Москве. Герасименко на автомобиле Lexus сбил байкера. Утверждается, что после этого парламентарий скрылся с места ДТП. Сам Герасименко уверяет, что место аварии не покидал и даже дождался машины скорой помощи. Также депутат указывает, что врачи не обнаружили у мотоциклиста серьёзных повреждений.
За снятие депутатской неприкосновенности проголосовали 329 депутатов. Лишь трое выступили против, и один воздержался. Теперь постановление Госдумы должно направиться на утверждение к генеральному прокурору. За инцидент Герасимову грозит штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав.
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