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Додону грозит импичмент? Молдавию назвали возможной жертвой авторов майдана

15 февраля 2019, 03:54  •  57 • Политика
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил повторения украинского майдана в Молдавии. По его словам, если социалистическая партия выиграет на выборах в парламент Молдавии, то Запад может провернуть очередной "майдан" по украинскому образцу. "Запад организует правых на создание молдавского "майдана" в Кишинёве и подтолкнёт их к импичменту президента", - отметил он.
Молдавия может оказаться новой жертвой авторов майдана по украинскому образцу. Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Запад может вновь проиграть данный сценарий, если на выборах в молдавский парламент победит социалистическая партия.
В интервью "Комсомольской правде" Патрушев отметил, что в случае необходимости раскачать ситуацию Запад попробует с помощью правых.
Не исключено, что это приведёт к импичменту молдавского лидера Игоря Додона.
При этом, подчеркнул секретарь Совбеза РФ, Евросоюз и США не скрывают заинтересованности в перевороте в стране и западной ориентированности Молдавии.
Отметим, что подобный сценарий уже произошёл на Украине в 2014 году.
В случае с Молдавией это станет возможным при условии победы на выборах сторонников западного курса, передаёт РИА ФАН.

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