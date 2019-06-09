Додона отстранили от полномочий президента Молдовы

Конституционный суд передал полномочия президента и.о. премьер-министра Павлу Филипу.



На сайте Конституционного суда Молдавии опубликована информация о том, что в соответствии со статьей 91 Конституции и.о. премьер-министра Павел Филип, который получил полномочия президента Республики Молдова, обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента десятого созыва, и в зависимости от обстоятельств издаст указ о роспуске парламента, а также назначит дату досрочных выборов.

Данное решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Накануне президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия страны не собирается передавать власть парламенту и правительству. Глава республики обратился к мировому сообществу с просьбой не становиться посредником в вопросе передачи власти.

Ранее Додон отметил, что знает, кто и откуда привез провокаторов, которые устраивали протесты на улицах. При этом он добавил, что правительство обладает детальной информацией по этому вопросу, но не полномочиями, чтобы пресечь происходящее.