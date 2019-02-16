Додона опять хотят «сместить на пять минут», чтобы отозвать молдавского посла из России

Эрзац-демократия в действии

До парламентских выборов в Молдове остаются считанные дни, но уже сейчас страсти в стране накалены до предела, а скандал следует за скандалом.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы направило в правительство страны для утверждения решение об отзыве посла Андрея Негуцу из России. Причиной послужило открытие в Москве фонда развития социальных и культурных связей «Приднестровье».

Дипломата обвиняют в том, что он не смог воспрепятствовать этому событию. «Причина отзыва господина Негуцы в том, что он не предпринял достаточных усилий, чтобы не допустить открытие представительства Приднестровья в Москве. Это беспрецедентный шаг, который скажется на процессе реинтеграции страны. Возможно, у министерства есть ещё аргументы, но на этом этапе не могу не приветствовать эту инициативу», – заявил вице-председатель правящей Демократической партии Молдовы Владимир Чеботарь.

Тирасполь же заверяет, что представительство в Москве открыто «для защиты интересов жителей Приднестровья, находящихся в России и для развития стратегического партнёрства с РФ».

Андрея Негуцу уже вызвали в Кишинёв для «внутренних консультаций», где он встретился с президентом страны Игорем Додоном.

«Обсудили создавшуюся ситуацию, и, как Президент страны, который, согласно Конституции, ответственен за внешнюю политику и обладает исключительной прерогативой назначать и отзывать дипломатических представителей Республики Молдова, я заявил со всей ответственностью, что полностью доверяю послу Негуце и считаю, что он выполняет возложенные на него обязанности в национальных интересах РМ. Считаю решение министерства абсолютно необъяснимым и нерациональным, поскольку господин Негуца осуществляет свою миссию согласно выдвинутым требованиям и является одним из самых опытных специалистов в области внешней политики. Исходя из этих соображений, даже если Правительство одобрит отзыв молдавского посла из Москвы, я не подпишу соответствующий указ»,

– написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, которая является членом правительства, также выступила против инициативы МИДЕИ по отзыву посла Молдовы из России. Влах заявила, что не примет участия в заседании Кабинета министров, на котором будет обсуждаться этот вопрос.

«Очевидно, что этот демарш преследует лишь одну цель – накалить накануне выборов молдавско-российские отношения и создать в лице России внешнюю угрозу. Для жителей Гагаузии, как и для большинства граждан страны, Россия – это наш стратегический политический и экономический партнёр. В Гагаузской автономии высоко ценят тесные связи с российскими регионами-партнёрами и будут в дальнейшем наращивать потенциал межрегионального сотрудничества»,

– считает глава Гагаузии.

Но правящая Демократическая партия настаивает на принятии этого решения. Игорю Додону снова грозят временным отстранением от должности.

«Применим временное решение – на пять минут, как мы его называем, – к которому приходится прибегать, когда президент отказывается исполнять свои конституционные обязанности», – заявил Чеботарь.

Андрей Негуца был назначен послом Молдовы в РФ весной 2017 года. Тогда руководство Молдовы: Додон настоял на своих кандидатах послов РМ в России, Белоруссии и ряде других стран СНГ, послов же в Европе назначало правительство демократов. Теперь, судя по всему, ДПМ собирается нарушить договорённости, и делается это явно с предвыборной целью.