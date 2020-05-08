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Додона не услышали. КС Молдавии аннулировал кредит от России
08 мая 2020, 18:10 • 70 • В мире
КС Молдавии признал неконституционным российский кредит на €200 млн. Ранее президент иностранного государства Игорь Додон заявлял, что аннулирование соглашения грозит негативными последствиями.
В Молдавии Конституционный суд признал неконституционным кредитное соглашение на сумму в 200 млн евро от России. Как сообщалось ранее, средства планировалось потратить на инфраструктурные проекты, а также на ремонт дорог.
До рассмотрения этого дела в суде президент Республики Молдова Игорь Додон заявлял, что аннулирование сделки может привести к негативным последствиям.
Однако в КС, по всей видимости, его речам не вняли.
Глава КС Домника Маноле заявила, что инстанция постановила аннулировать соглашение и решение не подлежит обжалованию.
Также неконституционными признаны решение правительства о заключении кредитного соглашения с РФ, о ратификации этого соглашения, неконституционным стал и закон о ратификации кредитного соглашения парламентом, сообщает "РИА Новости".
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