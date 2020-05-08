Додона не услышали. КС Молдавии аннулировал кредит от России

В Молдавии Конституционный суд признал неконституционным кредитное соглашение на сумму в 200 млн евро от России. Как сообщалось ранее, средства планировалось потратить на инфраструктурные проекты, а также на ремонт дорог.

До рассмотрения этого дела в суде президент Республики Молдова Игорь Додон заявлял, что аннулирование сделки может привести к негативным последствиям.

Однако в КС, по всей видимости, его речам не вняли.

Глава КС Домника Маноле заявила, что инстанция постановила аннулировать соглашение и решение не подлежит обжалованию.

Также неконституционными признаны решение правительства о заключении кредитного соглашения с РФ, о ратификации этого соглашения, неконституционным стал и закон о ратификации кредитного соглашения парламентом, сообщает "РИА Новости".