Додон заявил о готовности «к любому развитию ситуации»

Власти рассматривают возможность заражения коронавирусом от десятков до 4000 и более человек

В среду, 11 марта, президент Молдовы Игорь Додон созвал Высший совет безопасности в связи с угрозой распространения в стране эпидемии вируса COVID-19.

На заседании Высшего совета безопасности были рассмотрены четыре возможных варианта развития ситуации с распространением коронавируса.

Первый вариант развития событий – это настоящее положение в стране, второй – увеличение числа заразившихся до 400 человек, третий вариант предполагает увеличение количества заболевших до одной тысячи человек, четвёртый – свыше тысячи человек.

Президент подчеркнул, что для каждого варианта уже согласованы все необходимые действия.

«Для второго сценария на сегодняшний день уже подготовлены медицинские учреждения. У нас имеется всё необходимое. Врачи также подготовлены. Мы надеемся, что второго сценария не будет, но мы готовы к любому развитию ситуации»,

– рассказал Игорь Додон журналистам после окончания заседания.

По его словам, Кишинёв поддерживает постоянную связь с соответствующими структурами в Приднестровье. Туда передаются тесты, которые потом возвращаются в Кишинёв, потому что результаты анализов можно получить только в Молдове.

«Из того рейса, где был зафиксирован первый инфицированный пассажир, все четыре пассажира из Приднестровья были найдены, все сдали пробы, они дали негативный результат. Никто не инфицирован. В других случаях, если есть риски, сразу выезжаем. Кишинёв практически со всеми районами держит связь, в том числе и с Приднестровьем. Причём ежедневно!»

– пояснил Додон.

А министерство сельского хозяйства пересчитало продуктовые запасы в стране и опубликовало эти данные, чтобы уменьшить панику среди населения, которое кинулось скупать продукты и предметы первой необходимости.

Состоялось в среду и заседание правительства, во время которого премьер-министр Ион Кику, прежде всего, обратился к гражданам Молдовы с призывом выполнять «все требования и рекомендации государственных органов».

Были также приняты поправки к законам, согласно которым «лица, не соблюдающие меры по предупреждению распространения вируса COVID-19», несут уголовную ответственность, им грозит ограничение свободы на срок до семи лет.

Не соблюдающие карантинный режим и вносящие в эпидемиологические карточки недостоверные данные также будут нести уголовную ответственность – начиная от штрафов в 22 – 25 тысяч леев до ограничения свободы.

По словам министра юстиции Фадея Нагачевского, предложившего эти поправки, «это даст государству дополнительные юридические рычаги для противодействия вирусной угрозе».

Также было принято решение ограничить доступ представителей СМИ в зал заседаний парламента. С 12 марта журналисты, аккредитованные в парламенте, будут находиться только в специальном зале для прессы.

Тем временем количество заболевших в Молдове увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Ещё 14 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, в том числе шестеро детей.

К вечеру среды стало известно, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире.

«В ближайшее время ожидается, что число случаев заражения и летальных исходов, а также количество затронутых стран увеличится. Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризован как пандемия»,

– сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.