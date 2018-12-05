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Додон заявил, что Молдавия следит за ситуацией на границе с Украиной

05 декабря 2018, 14:39  •  124 • Украина
Администрация президента Молдавии Игоря Додона внимательно следит за ситуацией на границе с Украиной в связи с введением Киевом военного положения в ряде регионов страны, сообщил молдавский лидер.
 
© dodonigor vk.com
 

«Администрация президента очень внимательно следит за ситуацией на границе Молдавии и Украины, на приднестровском участке, чтобы исключить и предотвратить любые провокации», — сказал он РИА Новости.

По словам Додона, руководство страны обеспокоено трудностями, которые могут возникнуть у молдавских граждан на Украине, а «первые сигналы в этом смысле уже появились».

«Надеюсь, что эта ситуация не будет иметь тяжёлых последствий для региональной безопасности», — добавил лидер Молдавии.

Ранее Додон заявил, что миссия российских миротворцев в Приднестровье эффективна и будет продолжать функционировать.

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