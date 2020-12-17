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Додон вернул российское ТВ: Молдавия сняла ограничения для иностранных телеканалов

17 декабря 2020, 00:45  •  68 • Политика
Действующий президент Молдавии Игорь Додон вернул российское ТВ. Парламент Молдавии снял ограничения, которые ранее были введены для иностранных телеканалов.
Инициаторами законопроекта выступили Партия социалистов Молдавии, которую представляет Додон, и фракция "Шор". За документ проголосовали 53 депутата из 101, в результате он был принят во втором и окончательном чтении.
Закон об ограничении российского вещания был принят в конце 2017 года. Официально он назывался "Закон о борьбе с иностранной пропагандой". Правовой акт распространялся на новостные и аналитические передачи стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В числе них оказалась и Россия.
Отметим, что в 2017 году молдавский парламент контролировала прозападная Демократическая партия. Сейчас парламентское большинство принадлежит Партии социалистов, которая поддерживает курс Додона и фракции "Шор". Это позволяет Додону противостоять избранному президенту Молдавии Майе Санду, которая является прозападным политиком. Последняя уже заявляла о намерении провести досрочные выборы, чтобы изменить состав парламента.
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