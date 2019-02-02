Додон в Москве: «В рамках СНГ, ЕврАзЭС нас понимают»

Президент Молдовы надеется после выборов на стратегическое партнёрство с Россией, но не исключает «разных сценариев»

Президент Республики Молдова Игорь Додон посетил Москву с двухдневным визитом, во время которого встретился с Президентом России Владимиром Путиным, а также с его специальным представителем по развитию российско-молдавских торговых отношений Дмитрием Козаком, председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко и другими официальными лицами.

Игорь Додон и Патриарх Кирилл

Основной целью своей поездки в Россию Игорь Додон назвал «проверку повестки двусторонних отношений и поиск решений для транзита молдавских товаров через Украину на российский рынок».

Кроме того, главы двух государств обсудили вопросы двухсторонних отношений и политической ситуации в Молдавии накануне парламентских выборов, назначенных на 24 февраля.

«Нам, конечно, в России не безразлично, как будет сформирован парламент в Молдавии, имея в виду, что парламент формирует правительство страны и от него в значительной степени зависит, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения», – отметил Владимир Путин.

Игорь Додон и Владимир Путин

Со своей стороны, молдавский лидер выразил надежду, что новое правительство страны приложит все усилия для того, чтобы восстановить стратегическое партнёрство с Россией.

«Выразил уверенность, что по итогам выборов будет создано правительство, у которого одной из приоритетных задач станет возвращение отношений с Российской Федерацией в русло взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время встречи обсуждался и вопрос Приднестровья.

Как раз в это время в Молдавии разгорался скандал по поводу указа президента ПМР Вадима Красносельского о том, что Варница и ещё ряд населённых пунктов, по приднестровской конституции входящие в ПМР, но подчиняющиеся Кишинёву, «временно находятся под контролем Молдавии».

Госсекретарь МИД Молдавии Татьяна Молчан назвала этот указ «провокацией и вызовом всем международным партнёрам, участвующим в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию». Молчан осудила и открытие накануне визита Додона представительства ПМР в Москве (Фонда «Приднестровье»), заявив, что все эти действия могут «дестабилизировать ситуацию и создать новый виток напряжённости между двумя берегами Днестра».

Игорь Додон в Москве особо подчеркнул, что «окончательное урегулирование приднестровской проблемы может быть достигнуто только при сохранении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в её международно признанных границах».

В ходе встречи была достигнута договорённость об отмене ограничений на поставку молдавских товаров на территорию России через Украину.

«Наряду со снятием со стороны Российской Федерации таможенных пошлин на молдавские товары, эти решения позволят в короткие сроки существенно нарастить торговый оборот между нашими странами», – выразил надежду глава РМ.

Напомним, что с 1 января 2019 года отменены таможенные пошлины на ряд товаров из Молдавии, эта отмена пошлин будет продлена до 1 июля.

«Для наших аграриев это означает экономию в десятки миллионов евро. То есть порядка полумиллиарда леев останутся у производителей из Молдовы», – сказал Додон в ходе пресс-конференции, которую он дал в аэропорту Кишинёва.

Также был положительно решён вопрос поставки российской техники для молдавских городов.

«Первые 12 КамАЗов, скорее всего, прибудут в республику в начале следующей недели. Их передадут в различные населённые пункты на севере и юге страны. Две единицы техники получит Кишинёв», — рассказал молдавский лидер журналистам.

Игорь Додон в который раз подчеркнул, что он выступает за взвешенную внешнюю политику: «Наилучшей перспективой для Молдовы является проведение сбалансированной внешней политики. В этом контексте мы договорились продолжить сотрудничество в рамках СНГ и ЕАЭС».

Игорь Додон и Алексей Миллер

Что касается «миграционной амнистии», то она «проходит в плановом режиме, российская сторона выполняет взятые на себя обязательства по аннулированию нарушений, допущенных гражданами Молдовы в ходе пребывания на российской территории», – подчеркнул он.

«Я очень рад, что моя внешняя повестка в качестве президента Республики Молдова в этом году начинается в Москве. Это показывает хороший уровень диалога между нашими странами, это подтверждает, что мы будем и дальше развивать стратегическое партнёрство», – заметил Додон в интервью ТАСС. При этом Президент Молдовы выразил тревогу, что предстоящие выборы могут дестабилизировать ситуацию в стране.

«Нужно честно сказать: наши соседи с запада – это Румыния, член НАТО, с востока – это Украина со всеми внутренними проблемами и тоже с желанием вступить НАТО. И здесь Молдова, которая хочет дружить со всеми, которая хочет строить промолдавскую политику. От результатов выборов будут зависеть разные сценарии. Я не исключаю, что у кого-то могут быть желания ситуацию дестабилизировать. Для чего? Для того чтобы, например, попытаться завлечь Российскую Федерацию в какие-то дестабилизационные факторы с учётом Приднестровского региона. Такие риски, конечно, есть», – считает он.

Делегация Молдовы в Совете Федерации ФС РФ

Додон признался, что хотя и является сторонником независимости Республики Молдовы, однако понимает, что без тесной связи с теми, с кем строили совместное государство Советский Союз, его страна не выживет.

«В рамках СНГ, ЕврАзЭС нас понимают. Я не говорю, что европейцы не хотят нас понять, но мы здесь чувствуем себя среди своих. Поэтому я поддерживаю сотрудничество в рамках СНГ и такие новые интеграционные проекты, как ЕврАзЭС, нам это жизненно важно», – заключил руководитель молдавского государства.