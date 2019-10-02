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Додон в Ереване пообещал не участвовать в «чуждых геополитических играх»

02 октября 2019, 14:24  •  103 • Украина
Президент страны, получившей в прошлом году статус наблюдателя в ЕАЭС, выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В своей речи президент Молдовы отметил, что получение его страной статуса наблюдателя в ЕАЭС благотворно сказалось на молдавской экономике и способствовало увеличению экспорта молдавских товаров на рынок России, Беларуси и других стран-участниц ЕАЭС. Рассказал он и о том, какие изменения произошли в политической жизни Молдовы, подчеркнув, что страна и далее будет проводить «сбалансированную внешнюю политику, соблюдая нейтральный статус, который записан в Конституции».
«У нашей страны появились широкие возможности для развития экономики, повышения уровня жизни населения, а также для проведения сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом, без вовлечения в чуждые нам геополитические игры», – заявил Додон.
Также глава государства рассказал, что в настоящее время Молдова «изучает возможность участия в Евразийском банке развития, поскольку в стране понимают, какие преференции может получить молдавская экономика, участвуя в совместных проектах со странами ЕАЭС».
По словам Игоря Додона, для того чтобы определить инвестиционные проекты для Молдовы, необходимы встречи с руководством Евразийского банка. В дальнейшем Молдова будет использовать все возможности для сотрудничества со странами-участницами ЕАЭС, заверил президент.
На полях саммита в Ереване Игорь Додон встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие экономических и культурных отношений.
«Отметил, что активизация диалога имеет место и на дипломатическом уровне: в 2017 году в Кишинёве открылось посольство Республики Армения, а в сентябре 2019-го в Ереване начало работу почётное консульство Республики Молдавия», – написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Президент РМ особо отметил, что армянская община Молдавии способствует укреплению отношений между странами, а руководитель общины Гайк Вартанян не только «возглавляет парламентскую группу дружбы двух стран, но и является депутатом парламента от Партии социалистов». В заключение беседы Игорь Додон пригласил Никола Пашиняна посетить Молдову в следующем году.
Встретился глава молдавского государства и с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, обсудив необходимость активизации торгово-экономических связей между двумя странами. «Сегодня в Ереване был хороший плодотворный день, саммит Евразийского экономического союза прошёл динамично и результативно», – подвёл итог прошедшего в Ереване саммита ЕАЭС Игорь Додон.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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