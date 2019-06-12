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Додон совещается, Плахотнюк собирает майдан

12 июня 2019, 21:09  •  47 • Украина
Ситуация в Молдавии не теряет напряжённости
11 июня в Кишинёве состоялось заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) Молдовы нового состава. Не явились на заседание Совета генеральный прокурор Эдуард Харунжен и глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу.
На первом заседании нового состава Высшего совета безопасности рассматривались вопросы блокирования деятельности центральных учреждений и министерств, вопросы, касающиеся расследования «кражи века» (когда из трёх банков пропал миллиард долларов), и последние решения Конституционного суда Молдовы.
ВСБ призвал государственные учреждения «не препятствовать работе нового правительства страны и обеспечить законную деятельность новоизбранного руководства».
«Хочу предупредить все государственные учреждения о том, чтобы они подчинились законным решениям парламента и правительства», – отметил в своём выступлении президент Игорь Додон.
ВСБ потребовал представить в срочном порядке отчёт международной юридической экспертной фирмы Kroll Inc, которая с 2015 года занималась расследованием «кражи миллиарда», однако никаких конкретных результатов расследования до сих пор никто не видел.
«Было принято решение, что правительство, парламент и созданная парламентская комиссия по «краже века» обратятся напрямую к компании Kroll с просьбой предоставить детали о проведённом расследовании и отчёт», – заявил Игорь Додон.
Кроме того, Высший совет безопасности принял обращение к международному сообществу с просьбой вмешаться в расследование «кражи века».
Также Совбез рассмотрел факты массового вывода финансов и материальных ценностей из страны и потребовал от Нацбанка и службы по борьбе с отмыванием денег сообщать ежедневно о крупных валютных операциях по выводу денег за рубеж.
«Также просим предоставить всю информацию о передвижении денег, начиная с 1 января 2019 года», – сказал Игорь Додон. По его словам, есть информация от нескольких источников, что представители Демократической партии срочно выводят деньги из Молдовы.
Глава государства предупредил следственные органы, сотрудников спецслужб и силовых структур «о личной ответственности за уничтожение внутренних документов или улик по преступлениям и уголовным делам», отметив, что такая информация уже есть.
«Вы знаете, что они делали вчера и позавчера? В СИБе, НЦБК и других государственных структурах сжигали документы, связанные с кражей миллиарда, счета, записи «прослушек», которые они сделали незаконно за все эти годы. Чтобы у нас не было повторения того, что случилось несколько лет назад, когда сгорел автомобиль в лесу, или чтобы «случайно» не сгорел этаж в здании прокуратуры для уничтожения улик. Мы знаем об этом и предупреждаем сотрудников данных учреждений о том, что они будут нести личную ответственность», – добавил президент.
Также на заседании были рассмотрены решения Конституционного суда, принятые накануне. Совет постановил считать их «произвольными, принятыми в нарушение Конституции и посягающими на безопасность страны».
«В этом учреждении есть юристы. Пусть посмотрят, что означает «посягающими на национальную безопасность» и «узурпация власти», – прокомментировал решение Совбеза Игорь Додон.
В ДПМ уже ответили на заявления президента о выводе денег за границу, назвав это «выдуманным сценарием». Однако сдаваться демократы не намерены – стало известно, что мэрия Кишинёва выдала разрешение Демократической партии на проведение митингов с 10 по 30 июня 2019 года. При этом получено разрешение на проведение митингов у здания правительства, у министерства внутренних дел, возле Конституционного суда, Государственной прокуратуры и Гостелерадио. Продолжается подвоз людей в столицу, которые рассредоточиваются по палаточным городкам, разбитым по всему Кишинёву. Мэрия Кишинёва, подыгрывая Демпартии, разрешила фактически заблокировать весь центр столицы.
«Политический диалог заменяется уличными манифестациями. Не всегда уличные проявления перерастают в насилие, но очень часто это происходит», – прокомментировал события в Кишинёве политолог Анатол Цэрану в эфире телеканала TVR Moldova.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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