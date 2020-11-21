Додон раскрыл ошибку Санду в отношении России

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Глава Молдавии уверен, что риторика победителя президентских выборов ухудшит положение в республике

Слова избранного лидера Молдавии Майи Санду о выведении миротворческого контингента российской армии из Приднестровья, а также ее призыв к Киеву об ужесточении политики украинских властей в отношении указанного региона, является серьезным промахом будущего президента республики. Такое заявление сделал действующий глава Молдавии Игорь Додон.

Ранее Санду заявила, что выступает за вывод миротворцев из территории Приднестровья. Более того, избранный президент не поддерживает идею действующего главы республики о федерализации Молдавии.

По словам Додона, Кишинев до сих пор не может решить проблему Приднестровья, в то время как избранный президент просит Украину оказать "жесткое давление" на регион.

"Это серьезная ошибка", – считает глава Молдавии.

Также президент отметил, что большая часть жителей Молдавии выступает за сохранение хороших отношений с РФ и Евросоюзом. По мнению Додона, антироссийская риторика со стороны официального Кишинева приведет к ухудшению положения в Молдавии, о чем действующий глава государства заявил в эфире "НТВ Молдова".

Ранее Санду выступила с заявлением о том, что украинско-молдавские отношения ухудшились из-за заявлений ее предшественника о принадлежности Крыма. По словам избранного президента, полуостров является частью Украины. Также политик выразила желание встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.