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Додон против варягов во власти Молдовы, а Санду – за

10 августа 2019, 18:54  •  77 • Украина
«У нас есть хорошие, неподкупные, честные, профессиональные люди здесь, дома»
Президент Молдовы Игорь Додон напомнил, что часть государственных институтов страны продолжает контролироваться представителями прежней власти, поэтому сегодня одной из главных задач остаётся реформирование юстиции, прокуратуры и следственных органов. Но при этом, ни одно государственное учреждение не должно попасть под внешнее управление, особо подчеркнул он.
«Уверен, что для продвижения этих реформ есть политическая воля, но мы должны быть предельно внимательными – не все служащие в этих областях являются скомпрометировавшими себя и непрофессиональными чиновниками. В то же время переход этих ведомств под внешний контроль представляет огромный риск для нашего государства», – прокомментировал президент РМ на своей странице в Facebook.
По его мнению, на высокие государственные должности необходимо назначать самых компетентных людей и поиск таких людей – одна из главных задач на сегодня. И такие профессионалы в Молдавии есть. Однако здесь «таится опасность переусердствовать в проведении конкурсов ради конкурсов», предупреждает Додон.
«У нас есть хорошие, неподкупные, честные, профессиональные люди здесь, дома. Мы должны предоставить им возможность проявить себя в интересах нашей страны», – уверен президент Молдовы.
Игорь Додон не один раз уже высказывался по поводу инициативы политиков из блока ACUM пригласить на руководящие должности специалистов из стран Евросоюза или из соседней Румынии, президент продолжает настаивать на том, что «все должности на государственной службе должны занимать только граждане Молдовы».
Напомним, месяц назад, в начале июля, находясь в Брюсселе с рабочим визитом, премьер-министр Молдавии Майя Санду организовала встречу с представителями молдавской диаспоры.
«Я зову вас домой. Я приглашаю вас приехать в Кишинёв и принять участие в конкурсах на различные государственные должности. Следующим важным шагом после очистки госучреждений является привлечение профессиональных специалистов на ключевые посты. И вы являетесь этими профессионалами», – приглашала премьер-министр РМ.
По мнению Игоря Додона, нет необходимости избавляться от всех специалистов, которые работали прежде в системе правоохранительных органов, поскольку далеко не все из них были замешаны в коррупции. Партнёры же социалистов по парламентской коалиции хотят заменить всех, кто работал при прежней власти в государственных учреждениях.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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