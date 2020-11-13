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Додон продумал сценарий второго тура и вывел народ на улицы: "Нужно быть жёсткими"

13 ноября 2020, 16:30  •  34 • Политика
Действующий президент Молдавии Игорь Додон уже продумал и предложил своим сторонникам сценарий второго тура выборов, который пройдёт 15 ноября. Он призвал их в случае необходимости выйти на улицы и "защитить победу своего кандидата". "Нужно быть жёсткими", - заявил молдавский лидер.
Сегодня в ходе митинга своих сторонников баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон сделал важное заявление. Он попросил всех, кто будет голосовать за него, быть готовыми защитить свой выбор активными действиями.
Президент страны призвал народ выйти на улицы и дать отпор тем, кто будет оспаривать его победу на выборах. "Нужно быть жёсткими, нужно давать отпор", - заявил Додон.
На митинге в центре Кишинёва собралось несколько сотен сторонников Додона. Это противоречит ограничениям с целью борьбы с распространением коронавируса: в Молдавии запрещено собираться группами более чем по 50 человек.
Тем не менее, многочисленная толпа людей с красными флагами и транспарантами прошествовала по главным улицам молдавской столицы, скандируя "Игорь Додон - наш президент" и "Ответственный президент". Подобные акции также прошли почти во всех районных центрах страны.
Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии, в ходе первого тура, который состоялся 1 ноября, ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей. Победителя определит второй тур, который пройдёт 15 ноября. В нём примут участие лидеры первого тура - руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов.

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