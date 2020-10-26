Додон призвал внешних партнёров не вмешиваться в молдавские выборы

«Государство будет пресекать все попытки устроить в стране «майдан» после выборов»

Президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на новый срок, уверен – без поддержки извне в стране не может состояться ни «майдан», ни цветная революция, об этом он уже неоднократно говорил.

Президент, комментируя предупреждение главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что в Молдавии силами Вашингтона готовится цветная революция в том случае, если на президентских выборах победит Игорь Додон, заявил, что не верит в то, что такое возможно именно сегодня.

По его мнению, в Соединённых Штатах сейчас явно не до Молдовы – там также готовятся к президентским выборам.

«Крупными игроками я считают Россию, Европейский союз, Соединённые Штаты Америки. Не думаю, что Россия каким-либо образом заинтересована в дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Твёрдо убеждён в том, что Брюссель, Европейский союз не желает дестабилизации в Республике Молдова и воцарения хаоса здесь, на границе с ЕС. Потому что дестабилизация обязательно станет проблемой и для ЕС. Что касается Соединённых Штатов Америки, то я поддерживаю очень хороший и регулярный диалог с господином Хоганом. Я не думаю, что Соединённые Штаты Америки на данном этапе заинтересованы в дестабилизации»,

– заявил президент в эфире передачи «Игорь Додон отвечает», комментируя возможность «майдана» в Молдове.

По мнению президента, все сообщения о возможности цветной революции или просто беспорядков на улицах делаются для того, чтобы «предотвратить возможное желание некоторых дестабилизировать ситуацию».

Тем не менее, Игорь Додон обратился ко всем внешним партнёрам Молдовы и призвал их воздержаться от желания вмешаться во внутренние дела страны, предложив им «подыскать себе другое место для геополитических игр».

По его словам, в стране достаточно силовых структур, которые в любой момент «готовы обеспечить общественный порядок, мир и спокойствие».

Обратился президент и к политическим оппонентам, к кандидатам в президенты от оппозиции, призвав их отказаться от дестабилизации ситуации в стране, пообещав признать итоги выборов, какими бы они ни были и не выводить людей на улицы в случае проигрыша.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику также заявил, что государство будет пресекать все попытки устроить в стране «майдан» после выборов и заверил, что правоохранительные структуры готовы к тому, чтобы защитить порядок. И прежде всего потому, что любые протесты, переходящие в беспорядки, всегда больно бьют по экономике страны.

«Мы можем вспомнить недавнюю историю, 2009 год, 7 апреля, тогда произошло разрушение страны. Чем мы заплатили? В течение следующих 10 лет мы заплатили потерей аэропорта, украденным миллиардом, который украли так называемые проевропейские силы. Никого с тех пор не удалось наказать, а со страной не произошло ничего хорошего за прошедшие годы»,

– заявил глава правительства в эфире телеканала РЕН-Молдова.

Поэтому Ион Кику очень надеется на мудрость молдаван и на ответственность политиков, которые в случае своего проигрыша на выборах не станут дестабилизировать обстановку в стране.