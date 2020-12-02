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Додон призвал Санду быть повежливее с Россией

02 декабря 2020, 11:30  •  108 • Политика
Майя Санду. Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Пока еще глава Молдавии заподозрил преемницу в сговоре с западными кураторами
Молдавский лидер Игорь Додон скоро уступит свой пост избранному президенту Майе Санду. Та уже позволила себе ряд антироссийских заявлений и всеми силами ратует за вывод наших миротворцев из Приднестровья. По мнению Додона, такие действия до добра не доведут.
Кроме того, за решениями прозападного политика Додон видит тень ее кураторов. Пока еще президент дипломатично заметил, что надеется – Санду руководствуется интересами Молдавии и думает своей головой, а не выполняет установки "важных геополитических игроков".
В эфире телеканала "Moldova 1", он также призвал преемницу быть сдержаннее при ведении диалога с Россией. Санду не стоит опускаться до "едких заявлений" и вообще пора бы задуматься об укреплении отношений с Москвой.
Додон резко осудил ее призывы избавиться от российских миротворцев и предрек новый конфликт на востоке страны, если Санду не будет учитывать интересы всех жителей Молдавии. В крайнем случае Додон даже готов выйти на улицы с толпами несогласных.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала срок пребывания российских миротворцев в Приднестровье.

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