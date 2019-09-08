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Додон привёз из Москвы хорошую новость: газ не подорожает

08 сентября 2019, 18:24  •  56 • Украина
В субботу, 7 сентября, президент Молдовы Игорь Додон посетил с однодневным рабочим визитом Российскую Федерацию, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой переговоров был вопрос поставки российского газа на территорию Молдавии с 1 января следующего года, а также вопрос тарифов на газ.
Домой Игорь Додон вернулся с хорошей вестью – в этом году увеличения тарифов на газ для населения не будет.
«Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдавии снизится», – прокомментировал президент Молдавии итоги переговоров.
Игорь Додон поблагодарил руководство Российской Федерации за продление режима беспошлинного импорта молдавских сельскохозяйственных продуктов на рынок России, благодаря чему объём молдавских поставок за последнее время значительно увеличился.
Также стороны обсудили проведение заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и второго Молдавско-российского экономического форума, которые пройдут в Кишинёве в текущем месяце.
«Рассмотрели также комплекс вопросов внутренней и внешней политики Республики Молдова. Подчеркнул исторический характер событий в нашей стране в начале июня и поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку мирной передачи власти. Отметил в связи с этим, что уникальный внешнеполитический консенсус вокруг Молдовы даёт нам большие шансы на развитие страны, а также на полноценную реализацию стратегии взвешенной внешней политики на основе сохранения и укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета»,
– написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя итоги своего визита в Москву.
По словам президента Молдовы, он рассказал Владимиру Путину о своём недавнем визите в Брюссель, где у него было множество встреч с руководством Европарламента, Евросоюза и НАТО. И обсудил с российским президентом предстоящее выступление на 74-й генеральной Ассамблее ООН.
Что касается темы Приднестровья, то эта тема практически не затрагивалась – президент Молдовы ограничился традиционным и официальным заявлением о необходимости объединения усилий всех участников формата «5+2» для того, чтобы прийти к урегулированию приднестровского конфликта, но при обязательном сохранении территориальной целостности Молдовы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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