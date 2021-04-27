|
Додон предупредил о крахе Молдавии "в ближайшие месяцы"
27 апреля 2021, 13:35 • 139 • Политика
Экс-президент Молдавии Игорь Додон предрек крах Молдавии в ближайшие месяцы из-за политики президента Майи Санду и "коллективного Запада".
Лидер Соцпартии Молдавии и экс-президент Игорь Додон предрек возможный крах молдавского государства.
По его мнению, это произойдет в случае победы коллективного Запада. Додон прокомментировал отказ Конституционного суда отозвать по решению парламента главу суда Домнику Маноле. Решение об отказе отозвать судью зачитала сама Маноле.
- написал Додон в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что Молдавию в ближайшие месяцы ждет ожесточенная политическая борьба в рамках досрочных парламентских выборов. Додон отметил, что Конституционный суд практически перестал существовать после 2013 года.
Додон также подчеркнул, что на предстоящих выборах в парламент "Запад делает ставку на свои марионеточные политические силы: партии Майи Санду, Ренато Усатого и унионистов".
Додон также подчеркнул, что победа сторонников Санду на выборах приведет Молдавию к атаке "на православные и традиционные ценности, закрытие всех СМИ, которые не финансируются через западные гранты и фонды, жёсткое преследование инакомыслящих, напряжение с приднестровским регионом, Гагаузией, другими регионами страны, где проживают представители других этносов и молдаване, не считающие себя румынами".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 апреля 2021, 22:05
|
24 апреля 2021, 05:50
|
26 апреля 2021, 07:20
|
25 апреля 2021, 08:25
|
23 апреля 2021, 20:40
|
21 апреля 2021, 03:35
|
23 апреля 2021, 03:15