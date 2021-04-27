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Додон предупредил о крахе Молдавии "в ближайшие месяцы"

27 апреля 2021, 13:35  •  139 • Политика
Экс-президент Молдавии Игорь Додон предрек крах Молдавии в ближайшие месяцы из-за политики президента Майи Санду и "коллективного Запада".
Лидер Соцпартии Молдавии и экс-президент Игорь Додон предрек возможный крах молдавского государства.
По его мнению, это произойдет в случае победы коллективного Запада. Додон прокомментировал отказ Конституционного суда отозвать по решению парламента главу суда Домнику Маноле. Решение об отказе отозвать судью зачитала сама Маноле.
Своими последними решениями Конституционный суд Молдовы подтвердил то, что знает уже каждый: этот институт превратился в политический инструмент в руках политиков-узурпаторов, когда им надо найти политическое решение в обход норм конституции страны
- написал Додон в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что Молдавию в ближайшие месяцы ждет ожесточенная политическая борьба в рамках досрочных парламентских выборов. Додон отметил, что Конституционный суд практически перестал существовать после 2013 года.
Додон также подчеркнул, что на предстоящих выборах в парламент "Запад делает ставку на свои марионеточные политические силы: партии Майи Санду, Ренато Усатого и унионистов".
Додон также подчеркнул, что победа сторонников Санду на выборах приведет Молдавию к атаке "на православные и традиционные ценности, закрытие всех СМИ, которые не финансируются через западные гранты и фонды, жёсткое преследование инакомыслящих, напряжение с приднестровским регионом, Гагаузией, другими регионами страны, где проживают представители других этносов и молдаване, не считающие себя румынами".

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