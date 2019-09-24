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Додон полон оптимизма: «Молдова отказалась от антироссийской политики»

24 сентября 2019, 17:54  •  54 • Украина
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что ему удалось достигнуть договорённости с правительством Майи Санду по поводу отказа от антироссийского подхода в политике страны.
«Мы договорились с правительством в рамках коалиции о том, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским», – рассказал Додон в интервью российской газете «КоммерсантЪ», подчеркнув, что сам он является президентом не пророссийским и не прозападным, а исключительно промолдавским.
По поводу взаимоотношений Молдовы и ЕАЭС, Игорь Додон отметил, что на сегодня Молдова является наблюдателем в этом Союзе, однако двигаться дальше не позволяет соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Тем не менее, президент имеет право подписывать соглашения с ЕАЭС, которые требуют ратификации в парламенте, но не нуждаются в одобрении со стороны министерства иностранных дел Молдовы.
Подтвердил отказ от антироссийской политики президент Молдовы и в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы не будем дружить с кем-то против кого-то. Мы будем проводить взвешенную внешнюю политику. Да у нас есть некоторые соглашения с Западом, с Европейским Союзом. Мы их будем, безусловно, выполнять. Но мы настаиваем на возобновлении политического, экономического, стратегического диалога – партнёрства с Российской Федерацией», – сказал Игорь Додон.
По мнению президента, на сегодняшний день самой правильной для Молдавии является сбалансированная внешняя политика, о чём он неоднократно говорил и в Москве, и в Брюсселе. И генеральному секретарю НАТО Игорь Додон напомнил, что Молдова – страна нейтральная и никогда не станет одним из членов Альянса, с чем генсек согласился.
«Кстати, я об этом говорил и в Москве в течение последних недель, я говорил об этом и в Брюсселе, где я встречался с руководством Европейской комиссии, Европейского парламента неделю назад. Я это говорил генсекретарю НАТО, с которым я встречался и сказал, что Молдова не будет входить в НАТО. Мы нейтральная страна. Столтенберг публично сказал, что уважает наш выбор. НАТО нам не надо. Все это понимают. Об этом я буду говорить на этой неделе, когда буду участвовать в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Буду выступать. Впервые президент за последние 10-15 лет – на Ассамблее ООН. Я думаю, что в целом коалиция сохраняет баланс для Молдовы и даёт хорошие шансы изменить качество жизни в стране», – полон оптимизма Игорь Додон.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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