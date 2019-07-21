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Додон поблагодарил Россию за отмену пошлин и надеется на скидку на газ

21 июля 2019, 21:09  •  51 • Украина
Президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочую встречу с заместителем председателя Государственной Думы РФ Ольгой Епифановой и председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым, которые прибыли в Молдову на инаугурацию башкана Гагаузской автономии Ирины Влах. Во время встречи стороны отметили начало нового этапа в молдавско-российских отношениях.
«В ходе беседы с удовлетворением констатировали начало принципиально нового этапа в двусторонних молдавско-российских отношениях благодаря созданию парламентского большинства и формированию правительства национального согласия. В частности, подчеркнули возобновление полноценного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией в формате Межправительственной комиссии, а также на уровне парламентов. В связи с этим указали на хорошие перспективы взаимодействия на площадке Евразийского экономического союза, где наша страна имеет статус наблюдателя, и Содружества Независимых Государств», – прокомментировал встречу с представителями российской Госдумы президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Президент РМ выразил признательность за то, что власти России пошли навстречу Молдове и продлили отмену пошлин на ряд молдавских товаров, поставляемых на российский рынок.
«Рассчитываем также на достижение компромисса по цене на российский газ, поставляемый в Республику Молдова», – подчеркнул Додон.
Стороны отметили необходимость более активного сотрудничества на уровне регионов Молдовы и России, как, например, это делает Гагаузия, заключившая на сегодняшний день соглашения о партнёрстве с десятью регионами Российской Федерации.
Также Игорь Додон напомнил, что администрация президента продвигает стратегию взвешенной внешней политики, а все отношения с зарубежными партнёрами будут строиться «на основе принципа постоянного нейтралитета Республики Молдова».
На что Константин Косачёв ответил, что «Россия никогда не пыталась ставить своих партнёров перед искусственным выбором «или-или», как это пытались сделать и с Молдавией, и с некоторыми другими нашими общими соседями западные страны».
Сегодня же, по его мнению, нужно воспользоваться шансом и наладить отношения, при этом он выразил надежду, что годы застоя в молдавско-российских отношениях остались позади.
«Это время остаётся в прошлом, перед нами открываются фантастические перспективы и в наших силах воспользоваться шансом, который даёт наша история, наша судьба и политическая воля, выраженная избирателями Молдавии», – заявил Косачёв.
Однако европейские партнёры Молдовы не оставляют надежду развернуть эту страну полностью на Запад.
«ЕС признаёт европейские устремления и европейский выбор Республики Молдова, что является очень важным и открывает двери в Европу. Я считаю, что на данный момент заявление, содержащееся в соглашении об ассоциации, признание европейского выбора и европейские устремления являются достаточной гарантией для развития следующих шагов в наших отношениях», – не сдаётся посол Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко, о чём он и сообщил в эфире телеканала «РТР Молдова».
Теперь дело за молдавской властью – сумеет ли она проводить действительно независимую политику и держать планку нейтралитета с тем, чтобы использовать все возможности, которые даёт сотрудничество с Россией вкупе с соглашением об ассоциации ЕС, где в Европу «двери открыты» только на словах.

Фонд Стратегической Культуры

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