Додон: «Первые заявления Санду стали серьёзной ошибкой»

«Президент Молдовы просто не имеет права проводить антироссийскую политику», уверен Игорь Додон

Победившая на президентских выборах в Молдавии Майя Санду официально стать президентом ещё не успела, зато успела наговорить лишнего, вызвав волну критики.

Её большое интервью украинскому изданию «Европейская правда» раскритиковали и в Молдавии, и в России.

По мнению действующего президента Молдовы Игоря Додона, некоторые заявления в этом интервью были большой ошибкой Санду.

«Я видел сегодня, она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра. Что это означает? И что украинцам нужно более жёстко давить на Приднестровье, Донбасс и т.д. Это что за призыв избранного президента? В стране, где не решён приднестровский конфликт, где 35-40% русскоязычного населения. Считаю, это серьёзная ошибка. Поэтому всё будет очень-очень интересно в ближайшее время. Граждане увидят, что то, что обещали во время выборов – начали говорить по-русски, делать на русском языке газеты – это была всего лишь маска»,

– уверен Додон.

Он считает, что действующий президент просто не имеет права проводить антироссийскую политику, поскольку ничего хорошего из этого не выйдет. И пообещал смягчать такие «выпады» силами правительства и парламента. Также Игорь Додон обратил внимание на то, что риторика Майи Санду резко изменилась после победы на выборах.

«Последние заявления – это точно не открытый, взвешенный подход, который звучал с первого по второй туры. Она поменяла свою позицию за 2-3 дня. Время ещё покажет»,

– заявил он в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале «НТВ Молдова».

Услышали заявления Майи Санду и в Крыму. По мнению главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, говорить о статусе Крыма, который якобы «принадлежит Украине», со стороны нового президента Молдовы было «первой внешнеполитической ошибкой».

«Сегодня Санду следует рассуждать не о Крыме, а искать возможность урегулирования ситуации в Приднестровье, ведь при нынешнем подходе Тирасполь для Молдавии может быть потерян полностью. Крым же свою судьбу навеки связал с Россией, и это не оговаривается»,

– напомнил Гемпель.

Интервью Санду украинским журналистам вызвало отклик и в Москве. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков напомнил, что на территории Приднестровья проживает 220 тысяч граждан Российской Федерации, «чья безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии». Что касается российских миротворцев на левом берегу Днестра, то именно «их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей», уверен Пушков.

В Тирасполе же напоминают: военнослужащие ОГРВ (ограниченная группа войск) в основном – граждане Приднестровья и им некуда выходить, они у себя дома. И в случае официального вывода ОГРВ поменяются только флаги и шевроны. Однако при этом непризнанная республика получит самые большие военные склады в Европе. Интересно, задумывается ли о таком повороте событий новый молдавский президент, интересуются на левом берегу Днестра.

«Интересно развиваются события. Армения буквально радуется введению российских миротворцев в Нагорном Карабахе, ведь это остановило войну, спасло тысячи жизней. А в Молдове избранный президент требует вывода российских войск (читай – миротворцев). Как быстро люди привыкают к хорошему и забывают о плохом. Но война живёт своей жизнью. Она всегда где-то рядом. Пашинян тоже думал, что Запад поможет. И тоже толкал антироссийские речи. Но Запад не помог»,

– прокомментировал первые заявления Майи Санду в роли президента депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.