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Додон оценил вероятность новых выборов в 90 %

17 мая 2019, 21:09  •  47 • Украина
Запад пытается заставить молдавский парламент начать работу
Европе надоело наблюдать за тем, как политический кризис в молдавском парламенте набирает обороты, а парламентские фракции сидят и ждут, когда президент объявит досрочные выборы. А ещё получают свою, «честно заработанную» в ожидании зарплату.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в Брюсселе дал понять молдавскому премьер-министру Павлу Филипу, что досрочные выборы проводить глупо, поскольку, как свидетельствуют все социологические исследования, расстановка сил в парламенте не изменится. Единственный выход – садиться за стол переговоров.
«Досрочные выборы не внесут значительных изменений в политическую ситуацию, поэтому парламентским фракциям следует договориться и продолжить реформы. Избиратели сделали свой выбор, и теперь политики обязаны найти общий знаменатель, найти формулу создания мажоритарной парламентской коалиции», – цитирует наставления еврокомиссара Павел Филип.
Наведались с визитом к президенту Игорю Додону и послы, аккредитованные в Молдавии, – выяснить, когда же начнёт работать молдавский парламент.
«Касательно политической ситуации в стране выразил сожаление тупиковой ситуацией, создавшейся в высшем законодательном органе. Отметил, что, если до середины июня не будут созданы управляющие органы парламента, я буду вынужден подписать указ о его роспуске и о назначении даты проведения досрочных парламентских выборов. Подчеркнул, что это плохой для Республики Молдова сценарий, учитывая риски замораживания инвестиционных проектов в области инфраструктуры, появления новых рисков в бюджетной системе, переноса создания правительства и проведения всеобщих местных выборов», – отчитался президент о встрече с послами на своей странице в социальной сети Facebook.
Впрочем, сам Игорь Додон уже не надеется на то, что можно будет усадить парламентские фракции за стол переговоров и добиться какого-то решения. «Шансов на создание парламентского большинства всё меньше и меньше. Оцениваю вероятность досрочных выборов в 90%», – заявил он в эфире NTV Moldova.
По его словам, остался единственный шанс – объединиться фракциям и избрать руководство парламента.
«Если это не произойдёт в ближайшие 3−4 недели, придётся распустить и назначить досрочные парламентские выборы, скорее всего, на осень», − считает президент.
Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук назвал крайний срок решения проблемы.
«До 9 июня должно быть создано правительство или парламент должен стать функциональным до 21 июня. То есть 21 июня будет ясно – или правительство, или внеочередные парламентские выборы», – прокомментировал ситуацию Виктор Жук.
Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере уверен, что время ещё есть и если появится желание договориться, то всё можно организовать за один день и парламент заработает.
«Лидеры политических партий, прошедших в парламент, должны понять, что при досрочных выборах другого расклада не будет. Это будут зря потраченные деньги. Ведь экономика Молдовы буксует, и данные средства понадобятся в других областях. Ещё не поздно. Время есть, чтобы лидеры партий сели и подумали, как выходить из этой ситуации», – пытался Пулбере достучаться до здравого смысла лидеров парламентских фракций.
Сами же лидеры партий Молдовы чего-то ждут…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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