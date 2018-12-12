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Додон опроверг слова премьера Молдавии о "российском вмешательстве" в выборы
12 декабря 2018, 06:09 • 38 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон опроверг прозвучавшее ранее заявление премьер-министра страны Павла Филипа о том, что Россия якобы попыталась вмешаться в предстоящие выборы на территории республики. "Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии", — констатировал молдавский лидер.
Напомним, что ранее премьер-министр Павел Филип подверг критике решение российских властей объявить амнистию для молдавских трудовых мигрантов, нарушивших сроки пребывания на территории нашей страны. Указанная амнистия будет действовать с 1 января по 24 февраля 2019 года.
По мнению главы правительства Молдавии, подобные действия российской стороны могут повлиять на работу демократических институтов. С точки зрения Додона, амнистия для молдавских мигрантов — не более, чем жест доброй воли со стороны России.
На фоне попыток западных государств вмешаться в выборы в Молдавии любые последствия данного шага будут незначительными, отметил он.
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