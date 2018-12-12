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Додон опроверг слова премьера Молдавии о "российском вмешательстве" в выборы

12 декабря 2018, 06:09  •  38 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон опроверг прозвучавшее ранее заявление премьер-министра страны Павла Филипа о том, что Россия якобы попыталась вмешаться в предстоящие выборы на территории республики. "Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии", — констатировал молдавский лидер.
Напомним, что ранее премьер-министр Павел Филип подверг критике решение российских властей объявить амнистию для молдавских трудовых мигрантов, нарушивших сроки пребывания на территории нашей страны. Указанная амнистия будет действовать с 1 января по 24 февраля 2019 года.
По мнению главы правительства Молдавии, подобные действия российской стороны могут повлиять на работу демократических институтов. С точки зрения Додона, амнистия для молдавских мигрантов — не более, чем жест доброй воли со стороны России.
На фоне попыток западных государств вмешаться в выборы в Молдавии любые последствия данного шага будут незначительными, отметил он.
"Это не вмешательство во внутренние дела Молдовы со стороны России. Хотя бы потому, что наше правительство не обеспечивает достаточное количество избирательных участков в РФ", — резюмировал Игорь Додон.

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