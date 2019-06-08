Додон объявил о досрочных выборах, ACUM требует продолжать переговоры

Молдову ждут насыщенные политическими событиями выходные

Вечером в пятницу 7 июня Партия социалистов собралась на Республиканский совет, на который был вынесен вопрос о создании правящей коалиции. После трёх часов дискуссий к журналистам вышли президент Молдовы Игорь Додон и лидер ПСРМ Зинаида Гречаный и объявили о том, что в стране будут досрочные выборы.

«Мы видели, что депутаты от блока ACUM остались практически на тех же позициях. Они не готовы, по меньшей мере, все части блока, голосовать за кандидата ПСРМ на должность спикера, они категорически против того, чтобы отдать нам какие-либо министерства, и нет ясности насчёт того, готовы ли они вернуть полномочия президента. Очевидно, что в этих условиях мы не можем создать коалицию с «правыми». Коалицию с ДПМ социалисты не рассматривали с самого начала. Мы видели все спекуляции и дискуссии, но решение изначально было таким: или ACUM, или досрочные парламентские выборы», – заявил президент представителям СМИ.

Утренние переговоры с Демократической партией Игорь Додон объяснил тем, что «нужно было выслушать все стороны и услышать все предложения».

«Чтобы граждане потом не обвиняли нас в том, что мы не поговорили и с другими, а сразу, например, пошли на досрочные выборы, сегодня наши коллеги пошли и выслушали их предложения. Но мы изначально не собирались создавать с ними коалицию», – отметил глава государства и подчеркнул, что он до последнего надеялся, что можно будет избежать досрочных выборов.

«Однако мы находимся в ситуации, когда мы вынуждены констатировать, что вероятность того, что мы пойдём на досрочные парламентские выборы, – очень большая. И граждане дадут каждой партии свою оценку. Но люди должны понять, что для того, чтобы выйти из этой ситуации, нужно проголосовать за ту партию, у которой есть шансы самостоятельно получить большинство», – подвёл итог Игорь Додон.

Заявление президента Молдовы о досрочных выборах проходило на фоне массовой акции протеста, организованной Демократической партией. Протестующие стояли под стенами парламента с плакатами, на которых написано «Майя и Андрей втягивают страну в кризис», «Демократическая партия – народная партия», скандируют «ДПМ! ДПМ!».

После 20 часов митингующие стали расходиться.

Экс-депутат от ДПМ Корнел Дудник пояснил, что на сегодня митинг окончен, продолжение будет завтра, 8 июня. По его словам, демократы требуют, чтобы была создана парламентская коалиция большинства, потому что досрочные выборы нанесут удар по бюджету страны.

А лидеры блока ACUM вновь позвали социалистов на переговоры по созданию коалиции, о чём Майя Санду сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, написав, что она и её соратники ждут социалистов в зале заседаний, чтобы «решить все вопросы, которые не были решены».

«Страну нужно спасти. Нам нужно поговорить обо всём, о чём нам не удалось поговорить раньше», – убеждала социалистов Майя Санду.

В ПСРМ приглашение услышали, и социалисты пришли в парламент, который был оцеплен полицией из-за сообщения о минировании. Впрочем, социалистов пропустили, потому что сообщение оказалось ложным – спасатели не нашли никаких взрывных устройств.

Переговоры затянулись – депутаты покинули здание парламента около 22 часов, однако на вопросы журналистов отвечали уклончиво.

«Говорили обо всём. Будем думать, что делать дальше», – прокомментировал социалист Ион Чебан.

«Завтра у нас есть шанс суметь вытащить страну из этого режима», – ответила Майя Санду журналистам, добавив, что переговоры могут продолжиться в субботу, однако конкретно не уточнила, когда и где состоится встреча, поскольку у социалистов с утра пройдёт ещё одно собрание.