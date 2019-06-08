Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сказ о том, как русофоб у русофоба речь украл
Стрелять не прекратим: армия не подчиняется Зеленскому
В ОБСЕ заподозрили полицейских России в "подставе" журналиста "Ме...
«Президенту и парламенту нужен враг на выборах»: Зеленский назвал правильным реш...
Главная / Украина

Додон объявил о досрочных выборах, ACUM требует продолжать переговоры

08 июня 2019, 13:09  •  51 • Украина
Молдову ждут насыщенные политическими событиями выходные
Вечером в пятницу 7 июня Партия социалистов собралась на Республиканский совет, на который был вынесен вопрос о создании правящей коалиции. После трёх часов дискуссий к журналистам вышли президент Молдовы Игорь Додон и лидер ПСРМ Зинаида Гречаный и объявили о том, что в стране будут досрочные выборы.
«Мы видели, что депутаты от блока ACUM остались практически на тех же позициях. Они не готовы, по меньшей мере, все части блока, голосовать за кандидата ПСРМ на должность спикера, они категорически против того, чтобы отдать нам какие-либо министерства, и нет ясности насчёт того, готовы ли они вернуть полномочия президента. Очевидно, что в этих условиях мы не можем создать коалицию с «правыми». Коалицию с ДПМ социалисты не рассматривали с самого начала. Мы видели все спекуляции и дискуссии, но решение изначально было таким: или ACUM, или досрочные парламентские выборы», – заявил президент представителям СМИ.
Утренние переговоры с Демократической партией Игорь Додон объяснил тем, что «нужно было выслушать все стороны и услышать все предложения».
«Чтобы граждане потом не обвиняли нас в том, что мы не поговорили и с другими, а сразу, например, пошли на досрочные выборы, сегодня наши коллеги пошли и выслушали их предложения. Но мы изначально не собирались создавать с ними коалицию», – отметил глава государства и подчеркнул, что он до последнего надеялся, что можно будет избежать досрочных выборов.
«Однако мы находимся в ситуации, когда мы вынуждены констатировать, что вероятность того, что мы пойдём на досрочные парламентские выборы, – очень большая. И граждане дадут каждой партии свою оценку. Но люди должны понять, что для того, чтобы выйти из этой ситуации, нужно проголосовать за ту партию, у которой есть шансы самостоятельно получить большинство», – подвёл итог Игорь Додон.
Заявление президента Молдовы о досрочных выборах проходило на фоне массовой акции протеста, организованной Демократической партией. Протестующие стояли под стенами парламента с плакатами, на которых написано «Майя и Андрей втягивают страну в кризис», «Демократическая партия – народная партия», скандируют «ДПМ! ДПМ!».
После 20 часов митингующие стали расходиться.
Экс-депутат от ДПМ Корнел Дудник пояснил, что на сегодня митинг окончен, продолжение будет завтра, 8 июня. По его словам, демократы требуют, чтобы была создана парламентская коалиция большинства, потому что досрочные выборы нанесут удар по бюджету страны.
А лидеры блока ACUM вновь позвали социалистов на переговоры по созданию коалиции, о чём Майя Санду сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, написав, что она и её соратники ждут социалистов в зале заседаний, чтобы «решить все вопросы, которые не были решены».
«Страну нужно спасти. Нам нужно поговорить обо всём, о чём нам не удалось поговорить раньше», – убеждала социалистов Майя Санду.
В ПСРМ приглашение услышали, и социалисты пришли в парламент, который был оцеплен полицией из-за сообщения о минировании. Впрочем, социалистов пропустили, потому что сообщение оказалось ложным – спасатели не нашли никаких взрывных устройств.
Переговоры затянулись – депутаты покинули здание парламента около 22 часов, однако на вопросы журналистов отвечали уклончиво.
«Говорили обо всём. Будем думать, что делать дальше», – прокомментировал социалист Ион Чебан.
«Завтра у нас есть шанс суметь вытащить страну из этого режима», – ответила Майя Санду журналистам, добавив, что переговоры могут продолжиться в субботу, однако конкретно не уточнила, когда и где состоится встреча, поскольку у социалистов с утра пройдёт ещё одно собрание.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
08 июня 2019, 03:24
В Кишинёв съезжаются тысячи людей для митингов протеста
08 июня 2019, 12:54
В Госдуме оценили слова Зеленского о «пробивании дна» Радой
08 июня 2019, 13:09
Додон объявил о досрочных выборах, ACUM требует продолжать переговоры
07 июня 2019, 20:39
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
08 июня 2019, 12:54
«Президенту и парламенту нужен враг на выборах»: Зеленский назвал правильным решение о роспуске Рады
07 июня 2019, 23:54
«Цена на 25% ниже»: «Газпром» предложил Украине выгодные условия контракта на поставку топлива
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2019, 03:24
Танки, БМП, пикапы - всё уничтожено: В Минобороны России рассказали о разгроме боевик...
08 июня 2019, 03:24
Вопрос по транзиту задан слишком рано: "Газпром" поставил ультиматум Украин...
08 июня 2019, 09:39
«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-1...
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает стро...
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2019, 00:24
«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой
07 июня 2019, 07:54
Французы ответили на вопрос, нужно ли было приглашать Путина на 75-летие высадки союзников в Нормандии.
07 июня 2019, 04:39
В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
08 июня 2019, 00:09
«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео
04 июня 2019, 05:09
Белоруссия пролетела с "налоговым маневром"? Россия по-своему решила вопрос о компенсации ущерба за "грязную нефть"
07 июня 2019, 01:24
"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастрофы ушли на второй круг
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.