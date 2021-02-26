Додон обозвал Санду новым "фюрером"

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бывший глава Молдавии призвал послов всех зарубежных стран не вмешиваться во внутренние дела Республики

Президент Молдавии Майя Санду узурпировала власть, чем стала похожа на "фюрера". С таким обвинением сегодня выступил бывший глава Республики, председатель "Партии социалистов" Игорь Додон во время своего традиционного еженедельного обращения к соотечественникам, которое он ведет через соцсети.

По его утверждению, нынешний лидер нации в отрытую нарушает Конституцию.

"Имеет место настоящая узурпация власти. Сейчас у нас складывается такая же ситуация, как в прошлом веке в нацистской Германии, когда один из лидеров нацистов сказал, что "Мой фюрер – моя Конституция". В молдавской политике уже есть "покемоны" и "балаболы", теперь появился и фюрер", – цитирует "Интерфакс" политика.

Также Додон обвинил послов США, ЕС и других западных стран в том, что они не реагируют на нарушение основного закона Республики со стороны Санду.

"Власть узурпирована, но эти дипломаты набрали в рот воды и спрятали голову в песок", – заметил бывший глава государства.

Одновременно он призвал представителей зарубежных дипмиссий, в том числе и РФ, не вмешиваться во внутренние дела Молдавии. Додон добавил, что не является пророссийским политиком.

Напомним, в настоящий момент Республика переживает очередной политический кризис на фоне противостояния Санду и парламентского большинства из-за кандидатуры главы кабмина. Президент дважды на пост премьер-министра выдвигала свою соратницу Наталью Гаврилицу. Депутатский корпус оба раза не одобрил ее кандидатуру. После этого президент может распустить парламент.

Однако члены "Партии социалистов" и политсилы "Шор" сформировали законное большинство в парламенте. И согласно решению Конституционного суда теперь Санду обязана назначить премьером кандидата, предложенного этим большинством.

Между тем, в четверг, 25 февраля, президент уже заявила, что не станет выдвигать в премьеры нового кандидата, а будет добиваться досрочных парламентских выборов.

