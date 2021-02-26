Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Главная / Политика

Додон обозвал Санду новым "фюрером"

26 февраля 2021, 17:35  •  20 • Политика
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший глава Молдавии призвал послов всех зарубежных стран не вмешиваться во внутренние дела Республики
Президент Молдавии Майя Санду узурпировала власть, чем стала похожа на "фюрера". С таким обвинением сегодня выступил бывший глава Республики, председатель "Партии социалистов" Игорь Додон во время своего традиционного еженедельного обращения к соотечественникам, которое он ведет через соцсети.
По его утверждению, нынешний лидер нации в отрытую нарушает Конституцию.
"Имеет место настоящая узурпация власти. Сейчас у нас складывается такая же ситуация, как в прошлом веке в нацистской Германии, когда один из лидеров нацистов сказал, что "Мой фюрер – моя Конституция". В молдавской политике уже есть "покемоны" и "балаболы", теперь появился и фюрер", – цитирует "Интерфакс" политика.
Также Додон обвинил послов США, ЕС и других западных стран в том, что они не реагируют на нарушение основного закона Республики со стороны Санду.
"Власть узурпирована, но эти дипломаты набрали в рот воды и спрятали голову в песок", – заметил бывший глава государства.
Одновременно он призвал представителей зарубежных дипмиссий, в том числе и РФ, не вмешиваться во внутренние дела Молдавии. Додон добавил, что не является пророссийским политиком.
Напомним, в настоящий момент Республика переживает очередной политический кризис на фоне противостояния Санду и парламентского большинства из-за кандидатуры главы кабмина. Президент дважды на пост премьер-министра выдвигала свою соратницу Наталью Гаврилицу. Депутатский корпус оба раза не одобрил ее кандидатуру. После этого президент может распустить парламент.
Однако члены "Партии социалистов" и политсилы "Шор" сформировали законное большинство в парламенте. И согласно решению Конституционного суда теперь Санду обязана назначить премьером кандидата, предложенного этим большинством.
Между тем, в четверг, 25 февраля, президент уже заявила, что не станет выдвигать в премьеры нового кандидата, а будет добиваться досрочных парламентских выборов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"
26 февраля 2021, 02:00
Как спасти детей от вербовки на митинги в TikTok: Боярский назвал самый действенный способ
26 февраля 2021, 12:05
"Вылупкы" и "скотынякы" - мимо: Украинские патриоты перешли на крепкий русский мат в прямом эфире
26 февраля 2021, 10:15
Юрий Пронько рассекретил авантюру Чубайса: "Последствия будут катастрофическими"
26 февраля 2021, 03:50
Счёт за геноцид - миллиарды: В Крыму пообещали объявить Киеву сумму ущерба
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
23 февраля 2021, 09:50
Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
20 февраля 2021, 23:10
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
21 февраля 2021, 01:00
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмоции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.