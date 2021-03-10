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Додон назвал последствия досрочных выборов в Молдавии

10 марта 2021, 15:10  •  129 • Политика
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В разгар пандемии нужно думать не о политических амбициях, а о здоровье нации
Планировать внеочередные выборы парламента на пике эпидемии коронавируса – цинично. Об этом заявил экс-президент Молдавии, лидер Партия социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
По его мнению, в стране назрел политический кризис, когда конкурирующие силы не могут прийти к компромиссу, чтобы назначить новое дееспособное правительство или договориться о дате досрочных выборов. Если президент Майя Санду на выйдет на диалог с депутатами, придется применять юридические инструменты, действуя "через изменение Конституции, отставку президента или трактование Конституционного суда". В этом случае "не исключены беспорядки и общая дестабилизация", предупредил Додон в эфире программы "Четвертая власть" на телеканале N4.
Лично Додон досрочных выборов не боится, он уверен, что его ПСРМ покажет хороший результат. Но прежде, чем строить подобные планы, нужно избавиться от коронавирусной угрозы.
"В ситуации, когда у нас около 2000 случаев (- заболеваний коронавирусом – прим.ред.) в день, и из них 70-80% – тяжелые, говорить о досрочных выборах или политической борьбе – цинично. (…) Спросите у любого гражданина, и он ответит, что главная проблема сейчас – COVID",
– заявил Додон, призвав оппонентов на время забыть про конфронтацию и сосредоточится на здоровье нации.
Ранее Санду отказалась назначить главой правительства Молдавии кандидатуру, согласованную в парламенте. Она заявила, что нынешний депутатский корпус утратил легитимность и должен быть распущен досрочно.
По мнению Додона, Санду становится "похожа на фюрера", но западные страны никак не реагируют на узурпацию власти в республике.

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