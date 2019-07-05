Додон надеется на длительный союз с блоком ACUM, Санду встречается с НАТО

Как долго выйдет «держаться вместе, несмотря ни на что»?

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду, выступая на всевозможных пресс-конференциях и брифингах в Европе, несколько раз подчеркнула, что не знает, как долго может продержаться настоящая парламентская коалиция. Судя по всему, она не надеется, что этот союз будет долгим и не скрывает этого.

Президент же Молдовы Игорь Додон надеется на длительный союз с блоком ACUM и социалисты делают всё возможное, чтобы сохранить эту коалицию.

«Мы очень осторожно и внимательно относимся к каждому своему высказыванию», – подчеркнул Игорь Додон в эфире телеканала НТВ Молдова.

«Люди говорят, вы должны держаться вместе, несмотря ни на что. У людей появилась вера в то, что у Молдовы есть будущее», – рассказал он о своих встречах с гражданами страны.

Также глава государства отметил, что у социалистов и депутатов блока ACUM сложились нормальные отношения, несмотря на предыдущие размолвки.

«Я даже не думал, что у нас будет такая совместная работа и совместное видение с Майей Санду по некоторым вещам. Не по всему, понятно. Но я вижу, что у нас слаженная работа. Если бы кто-то сказал мне два года назад, когда я был кандидатом на президентских выборах, что я выдвину Майю Санду на пост премьер-министра, я бы не поверил. Со своей стороны могу заверить, что я буду делать всё возможное, чтобы обходить все острые углы, которые неизбежно будут появляться, чтобы дать шанс этой стране», – пообещал Додон.

По его мнению, партии, входящие в парламентскую коалицию, вполне смогут договориться по целому ряду законопроектов, которые нужно принять срочно и в обязательном порядке. Опыт совместной работы по проведению деолигархизации оказался успешным, а, значит, эту работу нужно продолжать, уверен президент Молдовы.

Напомним, нынешний президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр Майя Санду были соперниками на президентских выборах 2016 года. Во время предвыборной кампании оба делали достаточно жёсткие заявления в отношении друг друга: Санду публично угрожала Додону тюрьмой, а тот намекал на её проблемы в личной жизни. Оба они прошли во второй тур президентских выборов, в котором победил Игорь Додон.

Тем не менее, разногласия между ПСРМ и блоком ACUM не исчезли, их просто отодвинули на второй план.

И пока президент страны заявляет о том, что Молдова – страна нейтральная, премьер-министр в Брюсселе встречается с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и проводит с ним совместную пресс-конференцию.

На совместной пресс-конференции она заявила, что «Молдова и дальше будет принимать действенное участие в миротворческих миссиях НАТО, а в стране будут продолжены реформы по преобразованию армии», – заявила Майя Санду в своём выступлении на пресс-конференции в Брюсселе.

Нужно отметить, что генсек Альянса помнит о том, что в Конституции Молдовы заложен принцип нейтралитета страны, что он и отметил на пресс-конференции, однако это не помешало ему одобрить усилия Молдавии по реформированию национальной армии, «отвечающей требованиям времени». Или требованиям НАТО?

Может оказаться, что обходные маневры социалистов будут активно использоваться их ситуационными политическими партнёрами для тех целей, против которых выступает ПСРМ. Правда, в чём может сложится сотрудничество этих разновекторных сил, так это в борьбе с наследием ДПМ, оставленным Молдове. Было бы честно говорить именно об этом избирателям каждой стороной коалиции, встречи с НАТО – уже за рамками компромисса. Но, возможно, без этого правительству Молдовы не дают денег…