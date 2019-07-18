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Додон: «Мы никогда не говорили, что Молдова войдёт в ЕС»

18 июля 2019, 15:09  •  16 • Украина
Европейские «друзья Молдовы» старательно раскачивают ситуацию в стране
На пленарном заседании Европарламента 16 июля обсуждалась политическая ситуация в Молдове после создания парламентской коалиции социалистов с блоком ACUM.
В своём выступлении Пятрас Ауштрявичус, постоянный докладчик по Молдове, отметил, что в стране произошла «тихая революция» против олигархической системы и теперь «новое правительство нуждается в солидарности и поддержке со стороны ЕС».
Депутат Хейди Хаутала, которая недавно посетила Молдову во главе делегации Европарламента, рассказала, что во время визита все члены делегации пытались понять, «каких соглашений удалось добиться ACUM с ПСРМ, учитывая, что социалисты дружны с Россией». Но после визита в Молдову у Хауталы нет сомнений в работоспособности коалиции и в том, что у нынешнего правительства есть будущее.
А депутат крайне правой группы «Идентичности и демократии» Доминик Бильд напомнила Европарламенту, что в Молдове самый популярный политик – Игорь Додон, пророссийский президент страны. Зато тот, кто всегда связывал себя с евроинтеграцией – Плахотнюк, оказался беглым преступником.
«ЕС не смог выиграть борьбу за умы и сердца в Молдове, несмотря на соглашение об ассоциации… Поддержка европейского вектора переживает упадок, и Брюссель должен внимательно следить за действиями Москвы», – охладила восторги евродепутатов Доминик Бильд.
Однако Зигфрид Мурешан, который также был в составе делегации Европарламента в Кишинёве, попытался доказать, что на самом деле Молдова мечтает войти в европейскую семью.
«В Республике Молдова сегодня самое реформистское и проевропейское правительство за последние 30 лет. Нынешнее правительство хочет, чтобы страна стала ближе к Европейскому союзу, хочет восстановить доверие к государственным институтам, включая правосудие, хочет справедливости, правового государства, хочет бороться с мошенничеством и расследует кражу из банковской системы, хочет независимых и сильных СМИ. Это правительство, которое заслуживает нашей помощи», – уверял Мурешан.
Он рассказал, как Европа может помочь Молдове – во-первых, разблокировать финансовую помощь, а во-вторых, совершать больше визитов в Республику Молдова». «Верховный представитель, я бы попросил вас как можно скорее поехать в Молдову, чтобы сказать её гражданам, что мы с ними, и поговорить о конкретных выгодах сближения Молдовы с Европейским союзом», – заявил Зигфрид Мурешан.
А бывший президент Румынии Траян Бэсеску призвал Европараламент «дать Молдове европейскую перспективу».
«Проблема Республики Молдова в том, что она не знает, каково её будущее, ЕС отказывается предоставить ей перспективу вступления в Европейский союз», – заявил Бэсеску.
Однако так ли уж нужна Молдове такая перспектива?
В тот же день вечером президент Молдовы Игорь Додон в эфире одного из молдавских телеканалов заявил, что Молдова в ближайшие годы не будет подавать заявку на вступление в ЕС, вместо этого страна должна проводить взвешенную политику, «сохраняя стратегические отношения как на Западе, так и на Востоке».
Президент объяснил, что такое «взвешенная политика»: это «сохранение дружеских, стратегических отношений с нашими внешними партнёрами, как на Западе, так и на Востоке. Это означает, что мы не будем аннулировать соглашение Молдовы об ассоциации с Европейским союзом. Но мы никогда не говорили, что мы будем членами ЕС».
Игорь Додон раскритиковал обещания молдавских политиков, которые уверяли, что через пару лет Молдова сможет подать заявку на вступление в ЕС.
«Куда они будут подавать эту заявку? Ведь в ЕС нам говорят, что не готовы расширяться. Балканские страны в очереди уже пять-десять лет стоят. Мы куда торопимся?» – недоумевал Додон. Он подчеркнул, что сегодня «власти Республики Молдова должны следовать своим национальным интересам» и, прежде всего, в стране нужно решать приднестровскую проблему. И он надеется, что нынешнее правительство с этим справится.
«Все составные части коалиции должны понимать, что на них возложена очень важная миссия, и для этого необходимо делать совместные шаги навстречу друг другу. Я очень надеюсь, что эту передачу посмотрят наши партнёры по коалиции», – сказал он.
Вероятно, партнёры по коалиции будут очень удивлены, поскольку в то же самое время премьер-министр Майя Санду в Германии рассказывала Ангеле Меркель, что Молдова не свернёт с европейского пути.
Создаётся впечателение, что европейские «друзья Молдовы» предпринимают массу усилий, чтобы вбить клин в и без того хрупкую коалицию: иначе зачем сходу и очень настойчиво навязывать молдавским политикам выбор между Европой и Россией и заставлять их давать клятвы верности «европейскому курсу»? Молдавскому правительству есть чем заняться помимо постоянных заверений западных партнёров в том, что страна не свернёт с «пути в Европу». Пресловутая борьба с коррупцией и наследием режима Плахотнюка, например. Ведь именно этого хотели и в ЕС, и в США? Или не этого?
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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