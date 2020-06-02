Додон: «Молдову хотят превратить в "банановую республику"»

Закон Молдовы об НПО может расколоть парламентскую коалицию

В Молдове назревает новый политический скандал, грозящий уничтожить существующую парламентскую коалицию социалистов и демократов – ПСРМ и ДПМ.

На этот раз камнем преткновения стал закон об НПО – неправительственных организациях, точнее об их финансировании из-за рубежа. Принимать закон нужно срочно, поскольку это одно из условий предоставления Кишинёву макрофинансовой помощи Евросоюза. Сам же закон был разработан давно – ещё при правительстве Павла Филипа и даже принят в первом чтении два года назад. Сегодня необходимо закон окончательно утвердить – западные партнёры ждут. Да и юридическая комиссия уже одобрила, осталось только проголосовать.

Казалось бы, вопрос решён. Но что-то пошло не так…

Президент Молдавии Игорь Додон наотрез отказался закон утвердить, даже если парламент и проголосует за него, а фракция ПСРМ – самая большая фракция молдавского парламента – объявила, что голосовать за этот закон не будет.

Глава государства мотивировал свой отказ тем, что принятие этого закона поставит Молдову в один ряд с «банановыми республиками» и лишит страну независимости: закон подразумевает финансовую поддержку политических партий из-за рубежа.

«То есть несколько ребят из Гарварда делают НПО, переводят несколько миллионов, после чего это НПО вместе с партией Майи Санду «Действие и солидарность» или Андрея Нэстасе «Платформа "Достоинство и правда"», или другой любой партией начинает политическую деятельность. Другими словами, у политической партии нет официального дохода. Это означает внешнее вмешательство в молдавскую политику»,

– пояснил президент.

Он отметил, что принятие этого закона является условием финансовой помощи из ЕС, однако он уверен, что лучше обойтись без такой помощи.

«Помните, как в ЕС говорили, что дадут нам 70−80 млн евро? После этого мы узнали, что они пойдут только в НПО. Мы во что превращаемся? В «банановую республику», где несколько десятков НПО управляют страной? Вот что они хотят сделать с помощью этого закона»,

– заявил Игорь Додон.

Социалисты, по словам президента, не будут голосовать за принятие этого закона. А вот демократы – собираются. Поэтому голосование в парламенте может означать не только прекращение финансирования со стороны ЕС, но и крах парламентской коалиции.

«Фракция ПСРМ не будет голосовать за закон об НПО. Если партнёры ПСРМ из ДПМ проголосуют вместе с оппозицией, это будет означать разрыв коалиционного соглашения. Я как президент этот закон не промульгирую»,

– пообещал глава государства.

Поддержал президента и премьер-министр Молдовы Ион Кику, выразив надежду на то, что у парламента хватит благоразумия, чтобы не голосовать.

Премьер пояснил, что первоначально ЕС не ставил условием для получения финансовой помощи принятие этого закона. Такое условие появилось недавно, когда стали говорить об очередном транше макрофинансовой помощи.

«Этот закон означает прямое вмешательство из-за рубежа во внутренние дела Молдовы. Я не знаю, какое решение примут депутаты, но я хочу верить, что все депутаты в парламенте понимают это, и те, кто заботится о государственности Республики Молдова, не допустят голосования по этому закону»,

– подчеркнул премьер.

Раскритиковал закон и экс-вице-премьер Молдовы Александр Муравский, заметив, что даже воровская сходка может считаться НПО и получать финансовую помощь из-за рубежа.

«Что же вы, любители полной свободы и демократии, огнём и мечом готовы выжигать желание людей жить по свои правилам на своей территории? Выходит, приверженцы идеи всеобщей свободы являются самыми непримиримыми гонителями другого мнения. Они за полную свободу и права человека по своим правилам. Нет более агрессивного и авторитарного течения, чем современный либерализм»,

– делает вывод Муравский.