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Додон: Молдавии нужно активизировать партнерство с ЕС и восстановить отношения с Россией

26 марта 2018, 16:24  •  77 • Политика
Президент Молдавии встретился с главой делегации ЕС в Кишиневе.
Молдавии необходимо активизировать партнерство с Евросоюзом, одновременно восстанавливая отношения с Россией. Об этом в понедельник заявил президент страны Игорь Додон по итогам встречи с главой делегации ЕС Петером Михалко, прошедшей в Кишиневе.
"Молдова должна сохранять и развивать партнерство с Европейским союзом, восстанавливая при этом хорошие отношения с Российской Федерацией", - написал Додон в своем Facebook.
Президент Молдавии подчеркнул, что в ходе встречи с европейским дипломатом обсудил с ним вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также внешней и внутренней политики Молдавии. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в стране и предстоящих в этом году парламентских выборов.

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