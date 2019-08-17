Додон: Кишинёв готов приступить к решению приднестровских проблем

В ПМР же требуют говорить с республикой на равных

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что уже в ближайшее время планирует встретиться с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским для решения многочисленных вопросов, которые накопились за последнее время.

«Сейчас создаются предпосылки для сближения двух берегов Днестра, чтобы решать проблемы, с которыми сталкиваются жители. Правительство занимается этими вопросами, ответственным является вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, который хорошо знает всю проблематику приднестровского урегулирования», – рассказал глава молдавского государства в прямом эфире общественного телеканала «Молдова-1» вечером 15 августа.

По словам президента РМ, главные вопросы, требующие срочного решения, – это вопросы банковской сферы и проблемы свободы передвижения граждан.

Игорь Додон объяснил, что банковская система ПМР в настоящее время работает вне закона, что создаёт экономические проблемы для Тирасполя, поэтому этот вопрос необходимо решить как можно быстрее. Кишинёв уже разработал несколько вариантов решения проблемы, теперь необходимо эти варианты обсудить.

Что касается свободы передвижения граждан, то, по мнению президента, необходимо убрать все преграды на пути передвижения между двумя берегами Днестра.

«Второй вопрос, требующий срочного решения, касается свободного передвижения наших граждан с одного берега Днестра на другой. Что это значит? Из Приднестровья люди приезжают без всяких проблем. У нас нет никаких КПП, где проверяются паспорта. Ждём этого и от приднестровской стороны», – сказал Додон и добавил, что считает положительное решение этого вопроса вполне реалистичным

«У нас было шесть встреч за два с половиной года. Осенью состоится новая встреча, диалог будет продолжен. Мы должны обсудить все проблемы и решать их», – уверен президент Молдовы.

Игорь Додон считает, что тот удачный опыт решения проблем, когда в июне социалисты объединились с правыми для спасения страны, можно перенести и на урегулирование приднестровской проблемы.

«То, что мы сделали в начале июня, когда на определённый период было забыто и отложено то, что нас разделяло, и мы объединились с правыми, то же самое произошло и во внешнем плане... И Россия, и США, и ЕС поддерживают власть в Кишинёве. У нас уникальный шанс, когда мы можем попробовать привлечь партнёров к решению ряда проблем, где требуется их помощь, и это создаёт хорошие перспективы для урегулирования конфликта», – отметил глава государства. Однако он уточнил, что решение приднестровской проблемы пока не стоит на повестке дня, это дело будущего.

Пока же стороны будут решать экономические и социальные вопросы, следующим этапом будет восстановление единого торгово-экономического пространства. И только после этого появятся предпосылки «для возобновления переговоров по окончательному политическому урегулированию приднестровской проблемы».

Однако в Тирасполе обвиняют Кишинёв в том, что он не выполняет взятые на себя обязательства по тем договорённостям, которые были достигнуты ещё в 2016 – 2018 годах, всячески затягивая диалог.

«С Приднестровьем можно говорить только на равных после того, как Молдавия изменит свои дискриминационные в отношении нашего государства законы и создаст правовую площадку для диалога», – заявил президент ПМР Вадим Красносельский главе делегации ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини.

Что касается России, то она, как и раньше, продолжает выступать за скорейшее урегулирование конфликта и возвращение Приднестровской Республики в состав Молдовы. Однако Молдовы нейтральной и внеблоковой. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Московской области.

«Россия не признавала ПМР, Россия является участником процесса, который призван урегулировать этот конфликт на основе соответствующих принципов. Принцип №1: особый статус ПМР, согласованный с Тирасполем, в составе Республики Молдова, при понимании, что РМ сохраняет свой суверенитет, то есть не будет никем поглощена, как государство, и при понимании, что останется в нейтральном статусе, то бишь не будет вступать в военно-политические блоки», – ответил Лавров на вопрос участника о будущем Приднестровья. Также глава МИД РФ добавил, что принципы эти не новые, всё это было согласовано ещё в начале 2000-х, документ был готов к подписанию, однако в самый последний момент Кишинёв отказался подписать соглашение.