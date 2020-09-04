Додон и глава ОБСЕ обсудили выборы и будущее Тирасполя

На разных берегах Днестра разные взгляды на будущее Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон встретился с главой миссии ОБСЕ в Кишинёве Клаусом Нойкирхом. Главной темой переговоров стали предстоящие выборы президента Молдавии, назначенные на 1 ноября текущего года, а также подготовка следующего заседания Постоянного совещания по урегулированию приднестровской проблемы с участием посредников и наблюдателей в формате «5+2».

Обсуждая тему приднестровского урегулирования, Игорь Додон и Клаус Нойкирх проанализировали результаты последней встречи президента Молдовы с президентом ПМР, которая состоялась в конце июля. При этом молдавский президент подчеркнул «важность консолидированной позиции международных партнёров по реинтеграции страны в рамках общепризнанных границ и выводе иностранных войск с территории Молдавии».

Напомним, Оперативная группа российских войск на территории Приднестровской республики обеспечивает охрану старых военных складов, оставшихся с советских времён, и ротацию миротворческих сил.

«Всеобъемлющее, мирное и устойчивое урегулирование приднестровского конфликта должно быть достигнуто на основе суверенитета и территориальной целостности Молдавии в пределах её международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья, с гарантированным соблюдением политических, экономических и социальных прав его граждан»,

– заявил Игорь Додон.

Однако на левом берегу Днестра не разделяют оптимизма молдавского президента по поводу восстановления «территориальной целостности Молдавии в пределах её международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья», даже если там будет гарантировано соблюдение всех прав граждан.

Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский накануне празднования 30-летия независимости ПМР, которое отмечалось 2 сентября, в интервью «Парламентской газете» рассказал о том, каким видят будущее своей Республики жители Приднестровья.

«Приднестровская Молдавская Республика за 30 лет своего независимого существования доказала свою состоятельность, обладая всеми составными элементами суверенного государства. Поэтому я убеждён в том, что рано или поздно международное сообщество придёт к пониманию необходимости уважать мнение приднестровцев и их обоснованное желание жить независимо на родной земле. Это неизбежно. У нас безупречные политические и юридические основания для международного признания, и Приднестровье к нему давно готово»,

– уверен Красносельский.

Но не слышат этого на правом берегу Днестра. Хотя при любом удобном случае стараются продемонстрировать свою заботу о приднестровцах. Вот и на встрече с главой миссии ОБСЕ в Кишинёве Игорь Додон обсудил, как выборы президента Молдовы отразятся на Приднестровье, и пообещал обеспечить доступ к избирательным участкам всем гражданам Молдовы, проживающим на территории ПМР.

Президент Молдовы также призвал международных партнёров направить своих наблюдателей на предстоящие выборы, заверив, что правительство страны сделает всё возможное, чтобы выборы прошли максимально свободно.

«В связи с началом президентской кампании в нашей стране мы обсудили предстоящее участие ОБСЕ и БДИПЧ в мониторинге электорального процесса. Со своей стороны подчеркнул, что Республика Молдова заинтересована в сотрудничестве с наблюдателями ОБСЕ»,

– констатировал Игорь Додон.