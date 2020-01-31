Додон: Европа изменила своё отношение к Молдавии

«Чувствуем торможение со стороны Брюсселя»

Президент Молдавии Игорь Додон в своём выступлении в ПАСЕ, которое он произнёс сразу на четырёх языках – молдавском, русском, английском и французском – рассказал о сегодняшней ситуации в стране, о том, как в Кишинёве видят внутреннюю политику Молдовы, о приоритетах внешней политики, о реформах и о решении приднестровского вопроса.

Говоря о внешней политике, глава молдавского государства в который раз подчеркнул, что не следует Молдову считать «пророссийской, проевропейской, проамериканской или прорумынской».

«У нас есть граждане, которые могут поддерживать одновременно все эти направления либо ни одно, но важно не генерировать геополитические стереотипы, а сосредоточиться на демократических ценностях»,

– рассказал Додон.

«Молдавское общество очень сильно разделено по принципу геополитики. В разное время бывало по-разному, но примерно половина выступает за интеграцию с Россией, Евразийским союзом и СНГ, и столько же – за интеграцию в Евросоюз. Поставить людей перед выбором «или – или» означает расколоть страну, разорвать на части. С этим нужно считаться. Нам нужна взвешенная внешняя политика. И мы будем сотрудничать и с Западом, и с Востоком»,

– подчеркнул Додон.

В то же время он уверен, что «внедрение в полном объёме Соглашения об ассоциации с Евросоюзом соответствует интересам Молдовы» и является приоритетом для правительства Молдавии.

По словам молдавского президента, страна будет выполнять Соглашение так же, как и все другие подписанные документы и взятые на себя обязательства.

Глава РМ выразил сожаление, что после смены правительства в ноябре прошлого года Евросоюз изменил своё отношение к Молдавии и занял выжидательную позицию.

«Мы ничего не блокировали в наших отношениях с ЕС. Мы готовы поехать в Брюссель, обсуждать дальнейшее сотрудничество. Мы выполняем взятые на себя обязательства. Но мы чувствуем «торможение» со стороны Брюсселя, позицию которого сейчас можно охарактеризовать словами «Подождём – увидим». Я понимаю, что есть какое-то разочарование после отставки правительства, которое кто-то считал более проевропейским. Но это вопрос к бывшему правительству, это его выбор. Мы же ждать не будем, мы готовы продолжать сотрудничество»,

– заверил Игорь Додон.

После выступления президента Молдовы с трибуны ПАСЕ, к нему обратился член Европейской народной партии, представитель Франции Фредерик Реис, поинтересовавшись, существуют ли в настоящее время «перспективы для расширения диалога между ЕС и Молдовой» и какими видят эти перспективы в Молдове.

Додон со своей стороны заверил евродепутата в открытости Молдовы.

«В то время, когда Брюссель выжидает, мы готовы двигаться вперёд, и уже реализуем Соглашение об ассоциации, несмотря на то, что чувствуем напряжение и недоверие со стороны Евросоюза»,

– пояснил президент.

Что касается Социалистической партии, то она никогда не противодействовала отношениям Молдавии и Евросоюза, напомнил Додон.

Пока Игорь Додон выступал в Страсбурге, Румыния и Соединённые Штаты договорились о координации своей позиции относительно того, что происходит в Молдавии. К такому решению пришли глава МИД Румынии Богдан Ауреску и посол США в Румынии Адриан Цукерман на встрече в Бухаресте.

«Состоялся обмен мнениями о событиях в Республике Молдова, была вновь подтверждена известная позиция Румынии, также было решено продолжать тесную координацию между Румынией и США по этому вопросу»,

– говорится в сообщении МИД Румынии.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что новое правительство Молдовы нельзя считать надёжным партнёром, поэтому необходимо приостановить всю помощь этой стране.

Додону же накануне выборов просто необходима «политическая легитимация на Западе для того, чтобы завоевать симпатии проевропейского электората», считает политолог Сергей Чебан.