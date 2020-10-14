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Додон: «Для майдана необходима помощь внешних сил»

14 октября 2020, 01:05  •  55 • Украина
«Мы рассматриваем разные сценарии, при которых может понадобиться защита победы на выборах»
Задолго до начала избирательной кампании в Молдове появились разговоры о возможной фальсификации итогов президентских выборов. Такие заявления регулярно озвучивала экс-премьер Молдовы, лидер проевропейской партии PAS Майя Санду. А после событий, последовавших в Белоруссии, а затем и в Киргизии, где оппозиция отказалась признавать итоги парламентских выборов, эксперты не раз примеряли всевозможные подобные сценарии и на Молдавию.
Однако действующий президент Молдавии и кандидат на второй президентский срок Игорь Додон уверен, что сценарий «цветной революции» в Молдове может быть реализован лишь при одном условии – при помощи внешних сил.
«Я не верю в дестабилизацию и в майданы без геополитической поддержки внешнего игрока. В противном случае при сильной власти в стране любая попытка дестабилизировать ситуацию ни к чему не приведёт. Больших геополитических игроков у нас трое – это Россия, Евросоюз и США. Уверен, что России дестабилизация здесь не нужна, она никогда не хотела дестабилизации вокруг своих границ. У Евросоюза тоже нет подобных интересов, потому что мы рядом. США сейчас сами проходят через выборы, поэтому мне кажется, что дестабилизация их не интересует»,
– рассказал Игорь Додон в интервью информагентству РИА «Новости».
По его словам, будут приложены все усилия для того, чтобы никто не смог усомниться в честности и открытости избирательного процесса. Президент специально ушёл в отпуск на время предвыборной кампании, чтобы его не обвиняли в возможном использовании административного ресурса. А если выборы признают внешние наблюдатели, то с их результатами придётся смириться и молдавской оппозиции, считает глава государства.
Что касается «белорусского сценария», то Додон уверен: в Молдавии совсем другая ситуация, зарегистрированы все, кто пожелал принять участие в выборах, кроме одного претендента, которого нельзя было зарегистрировать согласно закону. Также в Молдову приедет достаточно много наблюдателей, а это значит, что поводов для обвинений в фальсификации итогов выборов будет намного меньше.
«Кроме того, у нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не привезут из-за рубежа, то он и не появится»,
– считает Игорь Додон.
Есть и ещё одна причина, по которой вряд ли после выборов начнутся массовые протесты, и эта причина – коронавирус. Ситуация с пандемией ухудшается с каждой неделей, причём не только в Молдове, а во всём мире. Поэтому вряд ли народ сегодня готов рисковать своим здоровьем и принимать участие в митингах, отметил президент. В то же время Игорь Додон уверен, что победу необходимо защищать и он готов это делать, если потребуется.
«У Партии социалистов, которая меня поддерживает, есть достаточно ресурсов, чтобы организовать митинги в поддержку нашей победы. Мы рассматриваем разные сценарии, при которых может понадобиться защита победы. Если Конституционный суд попытается влезть в политические дебаты, то это серьёзный вопрос. Нам придётся серьёзно подумать, как реагировать, но и этот вариант мы учитываем»,
– отметил президент.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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