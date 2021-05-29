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«Дочери офицеров» открывают секреты, или О тайной армии США

29 мая 2021, 15:45  •  230 • Война
Сеть тайных убийц и пещера троллей в Интернете
Известный американский журналист Уильям Аркин, опубликовал в Newsweek расследование «Изнанка тайной армии вооружённых сил». Оказывается, за последние десять лет Пентагон создал крупнейшую тайную силу из всех, которые когда-либо знал мир. В рамках программы по «сокращению заметности» около 60 тыс. военнослужащих работают, находясь в тени или под чужим обличьем. Секретная армия, в несколько раз более многочисленная, чем тайные подразделения ЦРУ, выполняет задания американских властей не только в военной форме, но и под видом гражданских лиц.
Американские документы прикрытия из шпионского боевика «Идентификация Борна»
Аркин утверждает, что опубликованный им материал стал итогом кропотливого двухлетнего журналистского расследования, включавшего запросы в органы власти, интервью и получение информации из открытых источников. По его словам, расследование позволило установить около 130 компаний, а также десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций, связанных с тайной программой. Согласно оценкам журналиста, на обслуживание секретных американских сил (от изготовления фальшивых документов до создания специальных устройств) уходит около 900 млн долларов в год.
Более половины ресурсов «тайной армии» брошено на обеспечение деятельности Сил специальных операций США, сотрудников которых Аркин называет «воинами-тенями». Речь идет о тайных операциях, которые проводятся в Пакистане, Северной Корее, Иране и других странах. Второй по численности элемент – это военные разведчики. А самый быстрорастущий – кибер-бойцы и сборщики разведывательных данных в Интернете. Аркин подчёркивает, что, вопреки расхожему мнению, подобной деятельностью занимается не только АНБ: интернет-подразделения в последние годы созданы во всех американских спецслужбах.
Уильям Аркин
Вне зависимости от того, о каком элементе «тайной армии» идёт речь, информация о её представителях удаляется из всех источников. Маскируются люди, организации, транспортные средства.
Специально подготовленные сотрудники искажают биометрические данные представителей «тайной армии» (от возраста до черт лица и отпечатков пальцев), удаляют информацию о них откуда бы то ни было. Это позволяет беспрепятственно переходить границу, совершать сомнительные (мягко выражаясь) действия на территории других государств.
Аркин уверяет, что ему удалось пообщаться с представителем «тайной армии» – сотрудником одного из контрразведывательных подразделений. Используя легенду коммерсанта-экспата, он участвовал в миссиях на территории Африки, а теперь работает в США, занимаясь устранением демаскирующих признаков у своих коллег. Он регистрирует паспорта и водительские права на несуществующих людей и выполняет другую «бумажную работу» по созданию новых личностей. Отправляя агента за рубеж, он вносит изменения в базы данных иммиграционной и таможенной службы США, чтобы у посторонних не возникало вопросов. Собеседник Аркина тесно сотрудничает с министерством внутренней безопасности, Госдепом, властями отдельных штатов. Местные чиновники передают спецслужбам фиктивные удостоверения, не уведомляя об этом даже губернаторов. Если раньше секретному сотруднику достаточно было просто выдать поддельный документ, то с появлением Интернета и сетевых баз данных ему нужно придумывать место и дату рождения, электронную почту, аккаунты в социальных сетях, «друзей», готовых подтвердить его личность. Таким сотрудникам формируют выдуманные кредитные досье, за них платят налоги, делают взносы в фонды социального страхования.
Силиконовая перчатка, имитирующая руку
Newsweek отмечает, что, согласно законам США, операции под прикрытием могут проводить только правоохранительные органы, а придумывать фальшивые биографии – лишь сотрудники Службы федеральных маршалов в рамках защиты свидетелей. Однако никто в Вашингтоне внимания на это не обращает. Представители «тайной армии» спокойно меняют данные своих коллег в базах, когда те проходят паспортный контроль, а потом всё возвращают назад, делают силиконовые перчатки для изменения отпечатков пальцев и превращают молодых людей в стариков при помощи особого грима.
Завершает статью Аркин словами одного из своих собеседников о «выгодах» для общества от действий «тайной армии»: якобы американские секретные операции осложняют жизнь террористам, а мир не настолько прозрачен, как может показаться на первый взгляд.
В комментариях под статьёй Аркина одни писали, что при наличии таких ресурсов странными кажутся сложности с поиском преступников, взломавших недавно американский нефтепровод. Другие ругали журналиста за «разглашение государственных тайн». Третьи благодарили Newsweek и автора за раскрытие правды.
«По сравнению с этим Россия и Китай всего-навсего кучка любителей, но Пентагон и ЦРУ сваливают всё на них, лишь бы отвлечь внимание от американских спецслужб», – заметил один из читателей.
Маска, имитирующая старение. Фото: Newsweek
Американское экспертное сообщество по поводу статьи отмолчалось, хотя статья была перепечатана несколькими авторитетными западными СМИ.
Ни сам автор и никто другой не ответили на главный вопрос: как могла появиться статья, вскрывающая не только сеть тайных убийц, но и «пещеру троллей» – интернет-ботов, пишущих о том, что они «крымчанки, дочери офицеров» и что в Крыму «не всё так однозначно»?
«Причина публикации, вероятно, в том – и на это прозрачно намекает статья, – что сегодня тайная армия работает не только за рубежом, но и на территории США. Здесь ее целью становятся американские граждане. В этом и заключается сенсационность расследования. Оно продиктовано не столько заботой об иностранцах, которых где-то там в промышленных масштабах убивают американские военные, сколько страхом за свою жизнь», – предполагает российская журналистка Виктория Никифорова.
Возможно так, но это не всё. Аркин – не оппозиционер и не маргинал. Когда-то после увольнения из разведки у него был конфликт с администрацией Рейгана из-за публикации справочника по ядерному оружию, в котором была раскрыта секретная с точки зрения Вашингтона информация. После этого он долгие годы был профессором Школы перспективных исследований в области авиации и космонавтики ВВС США, работал в НКО и СМИ, близких к Демократической партии, консультировал Пентагон, ЦРУ, военно-морскую разведку, другие государственные учреждения США. Нельзя исключать, что публикация о тайной армии является дозированным сливом информации с целью заставить смириться с той мыслью, что у властей США есть право нарушать какие угодно законы и нормы «ради всеобщего блага».
Заглавное фото: REUTERS/Brendan McDermid
Святослав КНЯЗЕВ

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