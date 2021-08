Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир

Президент США Джо Байден взял на себя "фундаментальную ответственность" за случившееся в Афганистане. Он заявил, что военные не остановят эвакуацию, но за погибших морпехов отомстят. Впрочем, ранее американская сторона усомнилась в причастности талибов* ко взрывам в Кабуле. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи даже заявил, что талибы, по версии США, "предотвратили несколько подобных атак".

В Германии после атаки близ афганского аэропорта уже объявили о том, что свою миссию по эвакуации граждан они сворачивают. Немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуация становится опасной и угрозы террористов стали более конкретными.

Лицемерие Запада по Афгану привело в негодование дочерей казненного лидера этого восточного государства. Моска и Хила Наджиб – дочери жестоко убитого талибами в 1996 году Мохаммада Наджибуллы – призвали иностранных политиков смотреть в лицо правде.

На страницах в Twitter они выдали предостережение и отчасти пророчество о будущем Афганистана и тех, кто сейчас прикрывается дипломатией, "не видя" жестких преступлений.

Моска Наджиб в своем сообщении указала, что "у каждого правительства, которое сыграло роль в афганской политике, географии, экономике, обществе, культуре или иным образом, на руках кровь".

Every single Government that has played a role in Afghan politics, geography, economy, society, culture or otherwise has blood on their hands! You are failing humanity with your diplomacy. Silence in the face of evil is evil itself!