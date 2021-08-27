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Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир
27 августа 2021, 02:55 • 102 • В мире
Дочери бывшего афганского лидера Мохаммада Наджибуллы сделали предупреждение Западу и выдали "пророчество" по ситуации в своей родной стране.
Президент США Джо Байден взял на себя "фундаментальную ответственность" за случившееся в Афганистане. Он заявил, что военные не остановят эвакуацию, но за погибших морпехов отомстят. Впрочем, ранее американская сторона усомнилась в причастности талибов* ко взрывам в Кабуле. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи даже заявил, что талибы, по версии США, "предотвратили несколько подобных атак".
В Германии после атаки близ афганского аэропорта уже объявили о том, что свою миссию по эвакуации граждан они сворачивают. Немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуация становится опасной и угрозы террористов стали более конкретными.
Лицемерие Запада по Афгану привело в негодование дочерей казненного лидера этого восточного государства. Моска и Хила Наджиб – дочери жестоко убитого талибами в 1996 году Мохаммада Наджибуллы – призвали иностранных политиков смотреть в лицо правде.
На страницах в Twitter они выдали предостережение и отчасти пророчество о будущем Афганистана и тех, кто сейчас прикрывается дипломатией, "не видя" жестких преступлений.
Моска Наджиб в своем сообщении указала, что "у каждого правительства, которое сыграло роль в афганской политике, географии, экономике, обществе, культуре или иным образом, на руках кровь".
"Вы подводите человечество своей дипломатией. Молчание перед злом - само зло!" – категорично написала она.
Хила Наджибулла убеждена, что ошибки, которые породили своей афганской политикой иностранные государства, очень скоро аукнутся авторам.
"Эта война станет еще более уродливой, просто чтобы продемонстрировать, что Талибан* хуже в своих актах террора. Если Бог видит все это, все те страны, которые продолжают повторять ошибки, допустившие такую бойню, скоро заплатят за свою неудачную политику", - подчеркнула она.
Дочь афганского деятеля сделала пророчество для тех, кто потворствует этой опасной политике. По ее словам, придет день и экстремисты совершат подрыв "в кафе и университетах вашего родного города". Хила Наджибулла в сердцах добавила: "Помяните мое слово! Так, когда же вы будете подавать пример и не оружием, насилием и военной мощью?".
Напомним, что семья Наджибуллы была вынуждена бежать из страны незадолго до того, как в 1990-х Кабул взяли моджахеды. Недолгий период правления Мохаммада Наджибуллы афганцы вспоминают почти как "золотой век" на своей памяти. Сам политик, отправив семью в Индию, укрылся в дипмиссии ООН, однако, когда афганскую столицу захватили талибы*, он вместе с братом были казнены.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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