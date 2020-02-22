Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Казак-либерал Гнилорыбов, или Как надувают мыльные пузыри
"Чикнуть канатики за свой счёт": В США мужчин могут заставить делать в...
«Работала простым клерком»: что известно о задержании российской переводчицы в И...
"Предложил взрывать российские поезда": Суд приговорил к шести годам к...
Главная / В России

«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии

22 февраля 2020, 11:09  •  30 • В России
Гражданка Эстонии добивается временного убежища в России, где скрывается со своими несовершеннолетними дочерьми от бывшего мужа, гражданина Норвегии. Анна Финсерасен обвиняет отца девочек в педофилии и совращении собственных дочерей. Йостена Финсерасена семь месяцев продержали под стражей в Эстонии, но, несмотря на подтверждавшие обвинение экспертизы и показания детей, суд оправдал его. Более того, в ответ мужчина добился в суде Таллина единоличного права на воспитание детей и хотел забрать их в Норвегию.
 
© RT / Фото из личного архива
 

35-летняя гражданка Эстонии с русскими корнями Анна Финсерасен вынуждена скрываться в России от бывшего мужа. Она заподозрила его в педофилии по отношению к своим дочерям. После медицинской экспертизы, которая подтвердила совращение малолетних, против мужчины было возбуждено уголовное дело. Однако суд встал на его сторону, а позднее присудил ему единоличную опеку над детьми. Оспорить это решение Анна не смогла и сбежала с девятилетней Луизой и десятилетней Аделиной в Россию. Адвокат Йостена Финсерасена, в свою очередь, обратилась в Интерпол, чтобы разыскать детей.

«Бил беременную»

Как рассказала RT Анна Финсерасен, в 2009 году она приехала в Норвегию на заработки и устроилась медсестрой в дом престарелых. Там женщина познакомилась с санитаром Йостеном Финсерасеном. Через три месяца они сыграли свадьбу. Анна в это время уже ждала ребёнка.

«Тогда я и не подозревала, какой он человек. Йостен был любимчиком всех подопечных и вёл себя очень обходительно со мной. Но когда мы начали жить вместе, я стала замечать вспышки агрессии по отношению к животным на его ферме. Вскоре он переключился и на меня — бил беременную», — вспоминает она.

3 мая 2010 года у пары родилась дочь Аделина, а ещё через год — Луиза. 

  • © Фото из личного архива

«Когда старшей дочери был год, Йостен пошёл купать её. Я зашла в ванную и увидела ужасающую картину: мои муж и дочка стояли обнажённые на полу, вода была выключена, и она трогала его эрегированный пенис. Когда он понял, что пойман, то стал делать вид, что просит ребёнка убрать руки с его гениталий. После этого случая у нас началась череда скандалов», — рассказывает Анна.

Развод и побег

По словам собеседницы, в декабре 2012 года её терпение закончилось и она подала на развод, оформив детям эстонские документы.

«Я готовилась к побегу, понимая, что норвежские власти не оставят детей иностранке, — поясняет женщина. — Кроме того, местная ювенальная юстиция и полицейские не поверили моему рассказу о случае в ванной. Когда нас развели, я собрала вещи и сбежала с детьми к родителям в Таллин. Однако Йостен нашёл нас там и с помощью влиятельного адвоката смог добиться права на регулярные встречи с детьми».

В итоге Аделина и Луиза в течение трёх лет регулярно ездили на родину к отцу, где оставались без присмотра матери. Каждый раз дочки возвращались в плохом настроении. Кроме того, мать обнаруживала у них раздражение на коже в области паха, но думала, что это из-за аллергии на сладкое. 

«В один из дней, когда Йостен привёз дочерей, я увидела, как на прощание девочки целуют его не в щёчку, а в пах. Дочери потом рассказали, что, находясь у папы в гостях, они его так же целуют, голыми принимают с ним ванну и спят в одной кровати».

Анна записала разговор с детьми на видео (есть в распоряжении RT). На кадрах Аделина разговаривает с мамой и рассказывает, что, когда они с отцом смотрели телевизор голые, «он щекотал между ног и было больно». Кроме того, её описание действий отца свидетельствует о том, что он неоднократно пытался совершить с ней половой акт. Луиза, по словам девочки, наблюдала за происходящим.

Дедушка с тёмным прошлым

В рассказах детей о визитах к отцу появился и дедушка — отец Йостена Стейнар, который, по их словам, тоже принимал участие в происходящем. Как утверждает Анна, ранее Стейнар четыре года отсидел в тюрьме по обвинению в педофилии за совращение соседских девочек.

Адвокат Йостена Финсерасена Эне Муйте подтвердила RT, что дедушка девочек действительно был судим за совращение малолетних и отсидел за это несколько лет в тюрьме.

«Это было очень много лет назад, — говорит Муйте. — Сам Йостен сказал, что он не знает, делал его отец это на самом деле или нет. Он не общается с папой. Стейнар вообще не жил в Норвегии все эти годы. Он был в Африке и вернулся только недавно. Сейчас он живёт на другом конце Норвегии».

  • © Фото из личного архива

Последствия признания

После разговора с дочерьми Анна обратилась в полицию, а девочек осмотрел гинеколог.

«По результатам осмотра аллергия была исключена. На Йостена завели уголовное дело, и его арестовали», — говорит мать детей. 

Психологи, работавшие с девочками, писали заявление в полицию и на Стейнара. Был ли дан ход этому обращению, RT выяснить не удалось.

Как отмечает источник RT, близкий к следствию, которое велось в отношении Йостена, медицинская экспертиза показала, что у Аделины есть два рубца на девственной плеве, которые могли быть вызваны механическим вмешательством. При этом, по словам собеседника, врачи не исключили, что это может быть и следствием врождённой патологии.

Однако, как отмечает источник, у следователей были и другие косвенные доказательства педофилии.

«Например, заключение психологической экспертизы детей, согласно которой самым запоминающимся событием у Луизы и Аделины был момент, когда они идут с папой купаться голые», — уточняет он.

Нет прямых улик

«Адвокат Йостена убеждала суд, что прямых улик, которые свидетельствовали бы о его вине, нет. В итоге его оправдали, а государство выплатило ему денежную компенсацию», — рассказывает Анна.

21 июня 2017 года Йостен вышел на свободу. Мужчина подал на бывшую жену в суд, чтобы ограничить её в родительских правах и забрать детей себе. В исковом заявлении он указывал, что мать девочек негативно влияет на них, оговаривает его.

«На основании голословных обвинений в том, что я специально настраиваю детей против отца, в декабре 2018 года суд постановил, что жить они будут с Йостеном в Норвегии. В суде не выслушали педагогов, психологов, представителей ювенальной юстиции, которые поддерживали меня», — рассказывает Анна.

Женщина пыталась обжаловать приговор в судах вышестоящих инстанций, но результата это не принесло. Пока шли суды, мать детей обязали приводить их в психологический центр для встречи с отцом.

«Эти встречи были ужасными для девочек.  После них Аделина начала расцарапывать себе лицо, говоря, что сама во всём виновата. Психологи говорят, что это поведение, характерное для жертв сексуального насилия», — говорит Анна.

Бегство в Россию

В январе 2020 года Йостен Финсерасен должен был приехать в Таллин, чтоб увезти дочерей в Норвегию. За несколько дней до этого, осознавая безвыходность ситуации, Анна вместе с детьми покинула дом и направилась в Россию. 

«Россия оказалась единственной страной, которая помогла нам. Здесь мои дети чувствуют себя в безопасности и их психологическое здоровье значительно лучше. Однако они скучают по друзьям, бабушке и дедушке, которые остались в Эстонии», — подытожила Анна. 

«Была в полном отчаянии»: оставившая ребёнка у метро уроженка Узбекистана пыталась пристроить его в детдом

В России Анне Финсерасен и её дочерям помогают правозащитники, которые нашли им бесплатный приют и устроили детей в школу. 

По словам женщины, она обращалась за помощью в разные правозащитные организации в Европе. Помочь с жильём и оформлением документов в миграционных службах смогли в «Доме правовой защиты Европы и Азии». Руководитель организации Лилия Мошечкова, по словам женщины, направила в МВД России письмо, в котором просила оказать семье поддержку и оформить временное убежище в стране.

В свою очередь, адвокат отца девочек в беседе с RT отмечает, что все обвинения в педофилии — клевета, а Анна «просто научила детей врать».

«У неё с головой не всё в порядке. Дети начали говорить, что хотят поехать жить к отцу в Норвегию. Тогда она и начала клеветать», — говорит Эне Муйте. 

По словам адвоката, она подала заявление на розыск детей в Интерпол. 

«Йостен очень страдает из-за этой ситуации и будет добиваться возвращения детей», — говорит Муйте.

Связаться с самим Финсерасеном RT не удалось. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 17:24
Путин сделал Лукашенко "нефтяное предложение"
21 февраля 2020, 20:39
Средневековье побеждает. Скоро границы закроем не только для китайцев, но и украинцев
22 февраля 2020, 03:09
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине
22 февраля 2020, 03:09
Какая армия сильнее - Российская или Советская?
21 февраля 2020, 14:09
Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Помните, как в СССР проявляли фотоснимки? А теперь закрепим...
21 февраля 2020, 15:39
«Простым автомобилистам беспокоиться не о чем»: в Минпромторге пояснили, на какие машины предлагается поднять налог
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 февраля 2020, 01:39
"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русс...
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, ...
22 февраля 2020, 03:09
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие н...
22 февраля 2020, 04:54
Переговоры Путина и Эрдогана: Турция решила придерживаться "украинского" ку...
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел
17 февраля 2020, 17:39
Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
19 февраля 2020, 15:09
"Реально страшно!" Эти русские платили миллионы, а мы страдали. Откровения хоккеистов-иностранцев как явление
16 февраля 2020, 13:40
Освобожение Украины от НАЦИСТСКОГО режима невозможно! Багдасаров честно об УЖАСЕ Незалежной
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.